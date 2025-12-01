삼성, ‘기업용 챗GPT’ 리셀러 계약… 이재용-올트먼 ‘협력 논의’ 결실

이재용, 10월 올트먼과 만나 논의
삼성SDS가 국내 첫 파트너 계약
‘챗GPT 엔터프라이즈’ 공급-관리
700조원대 AI인프라 사업도 협력
삼성SDS가 오픈AI와 손잡고 국내 기업들의 인공지능 전환(AX) 지원에 나선다.
23일 삼성SDS는 “국내 기업 최초로 오픈AI의 챗GPT 기업용 버전 ‘챗GPT 엔터프라이즈’를 공급하고 관리하는 리셀러 파트너 계약을 체결했다”고 밝혔다. 10월 이재용 삼성전자 회장과 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 만나 협력을 논의한 지 두 달 만에 나온 실질적인 결과물이다.
삼성SDS에 따르면 오픈AI가 기업 고객을 위해 내놓은 ‘챗GPT 엔터프라이즈’는 개인용 챗GPT보다 향상된 성능과 용량, 기능을 갖췄다. 여기에 높은 보안성과 커스터마이징 옵션을 갖춰 기존에 사용하던 내부 시스템에 외부 인공지능(AI)을 연결하려는 기업에 적합하다는 평가다.
이번 계약을 통해 삼성SDS는 AX를 원하는 기업 고객들이 기존 업무 시스템과 챗GPT를 직접 연결해 사용할 수 있도록 컨설팅부터 구축, 운영 전 과정을 맡는다. 기업이 직접 챗GPT 엔터프라이즈를 이용할 수도 있지만 삼성SDS를 통해 챗GPT 엔터프라이즈를 도입하면 복잡한 개발 과정 없이 내부 시스템에 최적화해 챗GPT를 도입할 수 있게 되는 셈이다.
삼성SDS는 이미 자체 생성형 AI 플랫폼 ‘패브릭스’를 공공·금융·제조 등 높은 보안이 요구되는 산업군에 제공해 오고 있다. 향후 삼성SDS의 해당 업종에서 쌓은 노하우와 오픈AI의 기술력을 접목해 AI 사업 경쟁력을 더 강화해 나간 구상이다.
김경훈 오픈AI코리아 총괄대표는 “오픈AI코리아의 목표 중 하나가 국내 기업의 AI 전환을 지원하는 데 있다”며 “삼성SDS와의 리셀러 계약을 통해 기업용 오픈AI 서비스를 더 많은 국내 기업에 확산할 수 있게 되기를 기대한다”고 밝혔다. 이호준 삼성SDS 클라우드서비스사업부장은 “다양한 산업의 기업을 대상으로 챗GPT 엔터프라이즈를 공급할 계획”이라고 했다.
앞서 10월 1일 이 회장과 올트먼 CEO는 ‘글로벌 AI 핵심 인프라 구축을 위한 상호 협력 의향서(LOI)’를 체결했다. 당시 오픈AI와 LOI를 체결한 삼성 관계사는 삼성전자와 삼성SDS, 삼성물산, 삼성중공업 등 4개사로 삼성은 반도체와 데이터센터, 클라우드, 해양 기술 등 각사의 핵심 영역에서 오픈AI와 전방위적 협력 체계를 구축할 계획이라고 설명한 바 있다.
특히 삼성SDS는 오픈AI의 ‘스타게이트 프로젝트’를 위한 AI 데이터센터의 설계 및 구축, 운영에도 협력하기로 했다. 스타게이트 프로젝트는 오픈AI가 세계적인 기술·투자 기업들과 함께 약 5000억 달러(약 742조 원)를 투자해 슈퍼 컴퓨터와 데이터센터 등 AI 인프라를 구축하는 사업이다. 삼성SDS는 “오픈AI와의 협력을 시작으로 AI 사업 기회를 확대해 대한민국을 글로벌 AI 3대 강국으로 도약시키는 데 핵심 역할을 수행하겠다”고 밝혔다.
