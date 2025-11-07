김포골드라인 풍무역 초역세권… 여의도-광화문 등 출퇴근 편리

풍무역 푸르지오 더 마크
분양가 3.3㎡당 평균 2071만 원
전용 74㎡, 84㎡ 총 1524가구 분양
청약 접수 당첨자 12일 발표 예정
대우건설(대표이사 김보현)이 지난달 24일 ‘풍무역 푸르지오 더 마크’ 본보기집을 개관하고 본격적인 분양을 시작했다.
단지는 경기도 김포시 사우동 일원에 지하 2층∼지상 29층, 12개 동, 총 1524가구의 대단지로 조성된다. 타입별로는 △74㎡A 594가구 △74㎡B 255가구 △84㎡A 590가구 △84㎡B 56가구 △84㎡C 29가구로 구성돼 있다.
지난 3일 특별공급을 시작으로 4일 1순위, 5일 2순위 청약 순으로 접수가 진행됐다. 분양가상한제가 적용돼 3.3㎡당 평균 2071만 원의 합리적인 분양가로 수요자들의 관심을 끌고 있다. 당첨자 발표는 오는 12일이며 정당 계약은 24일부터 27일까지 4일간 진행된다.
단지가 들어서는 풍무역세권 도시개발사업은 김포시 사우동 일대 87만3763㎡ 규모로 조성되는 대규모 사업이다. 공동주택 약 6500가구(주상복합, 단독 용지 포함)를 비롯해 5478㎡ 규모의 광장, 3만5309㎡의 공원녹지 등 주거·상업·문화 인프라가 유기적으로 조성될 예정이다.
그중 풍무역 푸르지오 더 마크는 김포골드라인 풍무역 초역세권 입지를 갖추고 있다. 이를 통해 김포공항, 마곡 및 여의도, 광화문 등 서울 핵심 업무지구로의 출퇴근이 수월하다. 또한 김포한강로, 김포대로, 올림픽대로, 수도권제1순환고속도로 등 주요 간선도로와 인접해 차량 이동 역시 편리하다. 특히 최근 개통된 검단신도시∼풍무동 연결도로(대로3-7호선)로 인천 및 검단 지역과의 연계성이 대폭 향상됐다. 서울지하철 5호선 연장(추진) 및 GTX-D 노선 서부권 광역급행철도가 예정돼 있어 서울 접근성이 한층 개선될 것으로 기대된다.
단지 인근에는 이마트 트레이더스, 홈플러스, CGV, 풍무중심상권, 김포시청, 인천지방법원 김포시법원 등 다양한 인프라가 갖춰져 있어 입주민의 편리한 일상생활을 기대할 수 있다. 또한 근린공원(예정), 선수공원, 김포장릉 등 자연환경이 가까워 도심 속 쾌적한 힐링 라이프가 가능하다.
특히 자녀를 둔 학부모 수요자들에게는 안심하고 통학할 수 있는 교육 환경이 큰 매력이다. 단지 바로 앞에 유치원과 초등학교 부지가 예정돼 있어 어린 자녀들의 안전한 도보 통학이 가능하고 주변에는 사우고, 풍무고, 김포고 등 명문 학교가 밀집해 있어 교육 인프라 또한 탄탄하다.
풍무역 푸르지오 더 마크는 탁 트인 개방감을 선사하는 단지 통경축 설계로 주거 쾌적성을 극대화했다. 가구 간 시야 간섭을 최소화한 주동 배치로 프라이버시를 보호하며 단지 내 고저 차가 없어 아이들과 노약자도 안심하고 생활할 수 있는 보행 환경을 갖춘다. 평면은 총 1524가구 중 96.3%에 달하는 1468가구가 4베이 판상형 위주로 구성돼 채광과 통풍이 우수하다. 또한 전 가구 유리 난간 시공 예정으로 기존 철제 난간과 달리 막힘 없는 조망과 세련된 외관을 제공할 계획이다.
단지 조경은 ‘시즌 스케이프(계절마다 변화하는 경관 속에서 느끼는 온전한 여유)’라는 콘셉트로 조성된다. 단지 중심에는 ‘시즌 필드’라 명명된 중앙광장이 라운지 가든, 푸른 잔디 광장, 티하우스, 수경시설, 주민 운동시설, 어린이놀이터로 구성돼 있어 모든 연령대의 입주민이 한곳에서 다채로운 활동을 즐길 수 있다. 보행자 출입구에서 중앙 마당을 향하는 포치스케이프(동 앞 숲)와 단지 외곽의 시즌포레스트 산책로는 숲속에서의 편안한 휴식을 제공하며 입주민의 감성까지 충전해줄 것으로 기대된다.
여유로운 그리너리 카페와 교육·문화·업무의 복합 공간인 그리너리 스튜디오, 독서실과 함께 건강관리를 위한 골프클럽, 피트니스클럽, 탁구장, 사우나 등 스포츠 시설이 완비돼 있다. 이 외에도 어르신의 여가 공간인 시니어클럽, 맞벌이 부부를 위한 어린이집, 초등학생 돌봄을 지원하는 다함께 돌봄 센터, 안전한 등하원을 돕는 키즈 스테이션까지 갖춰 전 연령대의 주거 만족도를 높일 예정이다. 입주민이 안전하게 거주할 수 있도록 보안 시스템도 특화했다. 동 출입구 로비폰 설치로 무인 경비 시스템을 강화하고 동 현관, 지하 주차장 및 엘리베이터 내부에 CCTV를 설치하고 디지털 녹화 시스템을 적용했다. 지문 인식이 가능한 디지털 도어록과 지하 주차장 비상콜 시스템도 도입했다.
대우건설 관계자는 “풍무역 푸르지오 더 마크는 풍무역세권 도시개발사업 내 최대 규모이자 유일한 10대 건설사 브랜드 단지로 총 6703가구에 달하는 풍무 일대 푸르지오 브랜드 시티를 완성하는 상징적 의미를 갖는다”며 “특히 분양가상한제 적용으로 주변 시세 대비 경쟁력 있는 합리적인 분양가와 우수한 입지, 푸르지오만의 차별화된 설계와 커뮤니티 시설까지 모두 갖춘 만큼 수요자들의 높은 관심을 받을 것으로 기대한다”고 밝혔다.
