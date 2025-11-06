아마존 “퍼플렉시티 ‘AI쇼핑 기능’ 중단하라”

“컴퓨터 사기에 해당” 법원에 소장
퍼플렉시티 “혁신 막는 위협” 반발
AI 에이전트 업무 새 기준 될 수도
세계 최대 전자상거래 업체 아마존이 인공지능(AI) 스타트업 퍼플렉시티에 ‘AI를 활용한 쇼핑 기능을 중단하라고 요구’했다. 퍼플렉시티는 ‘혁신을 막는 위협’이라며 반발했다. 블룸버그 통신은 이번 충돌이 앞으로 확산할 AI 에이전트와 관련된 갈등을 미리 엿볼 수 있게 하는 사건이라고 논평했다.
4일(현지 시간) 로이터와 블룸버그 등 외신은 아마존이 퍼플렉시티에 ‘중지 요구 서한’을 발송했다고 소식통을 인용해 보도했다. 외신에 따르면 이 서한은 퍼플렉시티의 AI 웹브라우저 ‘코멧’의 AI 에이전트가 사용자를 대신해 온라인에서 물품을 구매하지 못하게 기능을 중단하라는 것이 주요 내용이다. 아마존은 관할 법원에도 이 같은 내용의 소장을 제출한 것으로 전해졌다. 아마존은 퍼플렉시티의 AI가 사람을 대신해 쇼핑하면서 이 사실을 명확히 고지하지 않았고, 이는 아마존 약관에 따라 ‘컴퓨터 사기’에 해당한다고 주장했다. 또 사용자를 대신해 구매 행위를 하는 애플리케이션(앱)은 공개적으로 운영돼야 한다고 주장했다.
퍼플렉시티는 자사 블로그에 ‘괴롭힘은 혁신이 아니다’라는 제목의 글을 게시하며 즉각 아마존의 주장에 반박했다. 퍼플렉시티는 “혁신 기업이 삶을 더 나은 방향으로 이끌지 못하도록 겁주기 위한 협박 전술”이라며 아마존을 비판했다. 퍼플렉시티는 “아마존은 광고와 스폰서 검색 결과를 제공하고 업셀(구매 유도)과 혼란스러운 할인 혜택으로 구매 결정에 영향을 미치는 데만 관심이 있을 뿐”이라고 주장했다.
퍼플렉시티의 AI 웹브라우저 코멧의 AI 에이전트는 사용자의 명령에 따라 아마존과 같은 온라인 쇼핑몰에 로그인을 한 후 제품 비교 및 선택을 하고 결제까지 직접 수행한다. 퍼플렉시티 외에도 구글 제미나이, 챗GPT 등이 AI 에이전트를 통한 쇼핑 지원 기능 도입을 추진하고 있다.
외신들은 이번 소송이 AI가 물품 구매, 예약 등 현실에 영향을 미치는 에이전트 업무를 수행하는 단계로 확장될 수 있을지에 대한 새로운 기준을 세우게 될 가능성이 있다고 평가했다.
