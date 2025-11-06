동아일보

스타벅스, 고대안암병원점 오픈

5일 서울 성북구 스타벅스 고대안암병원점에서 열린 ‘커뮤니티 스토어 11호점’ 오픈식에서 이성우 고대안암병원 진료부원장(왼쪽에서 두 번째)과 손정현 스타벅스 코리아 대표(왼쪽에서 세 번째)가 사회적 가치 실현 상생기금 전달식을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다.

#스타벅스#스타벅스 고대안암병원점#커뮤니티 스토어 11호점
이한결 기자 always@donga.com
