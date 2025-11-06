본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
언어선택
방문하고자 하는 언어의 홈페이지를 선택하세요.
한국어
English
中文(簡体)
日本語
마이페이지
전체메뉴 펼치기
경제
스타벅스, 고대안암병원점 오픈
동아일보
입력
2025-11-06 03:00
2025년 11월 6일 03시 00분
이한결 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20251105/132711597/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
5일 서울 성북구 스타벅스 고대안암병원점에서 열린 ‘커뮤니티 스토어 11호점’ 오픈식에서 이성우 고대안암병원 진료부원장(왼쪽에서 두 번째)과 손정현 스타벅스 코리아 대표(왼쪽에서 세 번째)가 사회적 가치 실현 상생기금 전달식을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다.
#스타벅스
#스타벅스 고대안암병원점
#커뮤니티 스토어 11호점
이한결 기자 always@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
“현 학과구조는 융합인재 양성 한계… 전공자율선택제 확산돼야”
AI로 생성된 가짜 영상, AI로 걸러낸다
김민석 “YTN 지분 등 국유재산 ‘헐값 매각’ 즉각 전수조사-감사”
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0