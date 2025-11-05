증시부양 나선 당국, ‘빚투’까지 언급… “나쁘게만 봤는데 레버리지 투자 일종”[금융팀의 뱅크워치]

최근 코스피가 사상 처음으로 4,200을 뚫으며 주식 시장에 ‘역대급 불장’이 펼쳐지는 가운데 금융당국도 증시 부양을 위한 지원사격에 나섰습니다. 권대영 금융위원회 부위원장이 “‘빚투’(빚내서 투자)를 그동안은 너무 나쁘게만 봤는데 ‘레버리지 투자’의 일종으로 볼 수 있다고 본다”고 언급한 것입니다.
권 부위원장은 4일 CBS 라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’에서 ‘빚투 투자자가 늘어서 우려되지 않느냐’는 질문에 이같이 대답했습니다. “빚투는 경계해야 한다”고 밝혔던 금융당국의 기존 입장과 결이 다른 발언이어서 화제가 됐습니다. 다만 권 부위원장은 “적정한 수준의 포트폴리오를 관리해야 하고 감내 가능한 수준의 투자가 필요하다”고 덧붙이며 무분별한 차입 투자에는 선을 그었습니다.
권 부위원장은 또 “부동산, 예금, 시가총액 상위 10개에 대해 투자한 결과 10년간 수익률은 주식 투자가 제일 나았다”며 “우리는 샀다, 팔았다 해서 (수익률이 안 나는 것이지) 10년, 20년을 놓고 보면 낫다”고 말했습니다.
코스피 5,000 돌파 가능성에 대해서 그는 “정부 당국자가 지수 이야기를 하는 것은 적절치 않다”면서도 “당연히 가능하다”고 언급했습니다. 금융당국 간부가 주식 시장 랠리를 공식적으로 언급한 만큼 투자 심리를 자극하는 효과가 클 것이라는 분석이 나왔습니다.
하지만 ‘지나친 빚투는 반드시 경계해야 한다’는 우려의 목소리가 나옵니다. 현재 코스피를 떠받치는 개미 투자자들의 빚투 증가세가 심상치 않습니다. 이들의 빚투가 늘어나는 현상이 최근 통계로 나타나고 있습니다. 빚투 규모를 가늠할 수 있는 대표적인 지표인 신용거래융자 잔액은 사상 최고치 턱밑까지 차올랐습니다. 3일 금융투자협회에 따르면 지난달 31일 기준 신용거래융자 잔액은 25조5269억 원으로 집계됐습니다. 연중 최고치이면서 사상 최고치에도 육박한 수준입니다. 신용거래융자 잔액은 투자자가 증권사에서 자금을 빌려 주식을 매수한 뒤 아직 상환하지 않은 금액입니다. 이러한 빚투 현상은 증시 과열에 대한 불안을 키우고 있습니다.
이재명 대통령의 대선 공약인 ‘코스피 5,000 달성’을 기치로 금융당국이 증시 부양을 지원하는 것은 이해됩니다. 하지만 고금리 신용대출이나 카드론까지 활용해 빚투에 나서는 청년들이 늘고 있습니다. 정부가 이런 실상을 고려해 당국자들의 발언이 ‘빚내서 주식 투자하라’는 메시지로 오인되지 않게 위험성도 적극적으로 알릴 필요가 있겠습니다.
