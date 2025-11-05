코스피 하루만에 4200선 내줘… 삼전-SK 5%대 하락

4일 코스피는 전 거래일 대비 2.37% 하락한 4,121.74로 장을 마감하며 하루 만에 4,200 선을 내줬다. 개인이 2조6891억 원 순매수했지만 외국인이 2조2227억 원, 기관이 4986억 원 순매도하며 차익 실현에 나섰다.
최근 상승을 주도한 삼성전자와 SK하이닉스가 나란히 5%가량 하락했다. 한미 관세협상 타결 이후 강세였던 자동차, 조선도 동반 약세였다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 언론 인터뷰에서 “가장 진보된 칩은 미국 외에 누구도 갖지 못하게 할 것”이라고 발언해 시장의 기대에 찬물을 끼얹었다. 또 중국 홍콩 일본 대만 등 아시아 증시가 전반적으로 부진하며 장중 낙폭이 커졌다.
한동안 부진했던 바이오주는 강세를 보였다. 바이오가 시가총액 순위 상위권을 차지하는 코스닥은 전 거래일 대비 1.31% 상승한 926.57로 장을 마쳤다. 2022년 4월 21일(929.68) 이후 가장 높은 수준이다. 외국인과 기관은 코스피에서 순매도했지만 코스닥에선 각각 2300억 원, 1661억 원 순매수했다.
