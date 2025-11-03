“차 한 잔으로 만나는 대만”… 대만관광청, 성수동서 체험형 팝업 운영

대만관광청은 지난 10월 31일부터 11월 2일까지 3일간 서울 성수동 ‘성수 포탈’에서 대만 차 문화를 주제로 한 체험형 팝업스토어 ‘오숑의 티하우스(Oh!Bear’s Tea House)’를 개최했다고 밝혔다.
이번 행사는 대만의 대표 관광지와 차 문화를 현장에서 직접 체험할 수 있도록 기획됐다. 대만 관광 홍보대사인 가수 규현이 방문해 행사에 참여했다.
팝업스토어는 신주, 난터우, 신베이, 자이, 아리산 등 대만의 주요 지역을 테마로 구성됐다. 방문객들은 입장 시 스탬프 티켓을 수령하고 각 지역의 차방(Tea room)을 순서대로 방문하며 다양한 체험을 진행했다.
신주 차방에서는 동방미인차의 유래를 소개하고, 찻잔 모양의 포토존을 통해 대만의 차 문화를 체험할 수 있었다. 난터우 차방에서는 대만 대표 차 품종을 시각·후각·촉각으로 느낄 수 있는 감각 체험존이 운영됐다. 신베이 차방에서는 전통 티백 만들기 체험이, 자이·아리산 차방에서는 직접 만든 차를 시음할 수 있는 공간이 마련됐다고 한다.
모든 체험을 마친 방문객에게는 대만관광청의 마스코트 ‘오숑(Oh!Bear)’ 캐릭터를 활용한 굿즈가 제공됐고 대만 대표 간식인 홍두병도 선착순으로 증정했다.
행사 둘째 날에는 대만 관광 홍보대사 규현이 직접 현장을 방문해 관람객과 인사를 나눴다. 규현은 “차 한 잔을 통해 대만의 문화와 자연의 향기를 한국에서도 느낄 수 있었다”고 소감을 전했다.
이번 팝업에서는 대만 출신 티 마스터 백쉐리 대표가 진행한 ‘나만의 차 만들기’ 티 클래스도 함께 운영됐다. 참가자들은 대만의 주요 차 품종과 차 문화를 소개받고 직접 블렌딩과 시음을 체험했다고 한다.
대만관광청 관계자는 “올해 ‘또 만나 대만!’이라는 주제 아래 한국인 관광객에게 대만의 감성과 문화를 지속적으로 알릴 계획”이라면서 “대만을 다시 방문하고 싶은 여행지로 인식할 수 있도록 다양한 교류 행사를 이어가겠다”고 말했다.
