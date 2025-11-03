HD현대重, 페루 조선소와 차세대 잠수함 공동개발 나선다

HD현대중공업이 페루와 잠수함을 공동 개발한다.
HD현대중공업은 최근 울산 본사에서 페루의 국영 시마(SIMA) 조선소와 페루 잠수함 공동개발 및 건조 의향서(LOI)를 체결했다고 3일 밝혔다.
두 회사는 지난해 11월 페루에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 양해각서를 체결하고 올해 4월 국제방산·재난대응 기술전시회에서 합의각서(MOU)를 맺은 바 있다. 회사 측은 “이번 LOI는 그간 이뤄진 합의를 구체화하는 단계로 경주 APEC 2025와 연계해 진행됐다”고 설명했다.
LOI에 따라 두 회사는 향후 페루의 차세대 잠수함 공동 개발 및 생산 협력 방안을 논의하고 기술 이전 및 기타 산업 협력 범위 등을 세부적으로 협의할 예정이다. 협의가 마무리되면 실제 건조에 들어간다.
두 회사는 올해 안에 공동개발 계약서에 서명하는 것을 목표로 논의를 진행 중이다. 개발이 시작되면 울산 HD현대중공업 야드에서 페루 해군 및 SIMA 기술진과 함께 잠수함을 개발 및 설계하게 된다.
HD현대중공업은 SIMA 조선소와 공동으로 다목적 호위함, 초계함, 상륙지원함 등 총 4척의 함정을 공동 건조하고 있다. 이 과정에서 기술 이전 및 현지 인력 양성 프로그램들을 운영하면서 상호 신뢰를 쌓은 것으로 전해졌다.
루이스 실바 SIMA 조선소 사장은 “이번 공동개발 LOI는 남미 해군 최초로 본격적인 잠수함을 공동 개발하는 프로젝트”라며 “페루는 남미 지역의 조선·방산 기술 자립을 촉진하고, HD현대중공업은 글로벌 방산 시장의 영향력을 더욱 확대하는 계기가 될 것”이라고 평가했다.
주원호 HD현대중공업 함정·중형선사업부 사장도 “이번 공동 개발은 HD현대중공업의 축적된 잠수함 설계 및 건조 역량을 발휘해 페루 해군 전력을 한 단계 강화하는 데 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.
