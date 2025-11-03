동아일보

마세라티, 전기 SUV ‘그레칼레 폴고레’ 2830만원 할인

  • 뉴스1
코멘트

글자크기 설정

자체 보조금 ‘에코 리워드’ 프로그램…9천만원대 구매 가능

마세라티 코리아의 전기 SUV ‘그레칼레 폴고레’(마세라티 제공)
마세라티 코리아의 전기 SUV ‘그레칼레 폴고레’(마세라티 제공)
마세라티 코리아는 올해 말까지 브랜드 자체 보조금을 통해 9000만 원대에 럭셔리 전기 스포츠유틸리티차(SUV) ‘그레칼레 폴고레’를 구매할 수 있는 ‘에코 리워드’를 진행한다고 3일 밝혔다.

이번 프로그램은 자체 보조금 혜택을 제공해 차량을 더 많은 고객에게 알리고 국내 친환경차 시장 다변화 및 확산에 기여하기 위해 마련했다.

그레칼레 폴고레 신차는 1억 2730만 원인데 이번 프로그램을 통해 구매하면 찻값의 약 20%인 2830만 원의 보조금을 받아 9000만 원대에 구매할 수 있다. 자세한 내용은 공식 홈페이지나 전국 공식 전시장에서 확인 가능하다.

그레칼레 폴고레는 마세라티 고유의 드라이빙 DNA를 구현했다. 최고 출력 558마력(ps), 최대 토크 82.4㎏·m, 최고 속도 220㎞/h의 주행 성능을 발휘하며, 전기차 특유의 정숙성과 역동적인 주행 감각을 제공한다는 게 브랜드 측 설명이다.

다카유키 기무라(Takayuki Kimura) 마세라티 코리아 총괄은 “마세라티는 내연기관뿐만 아니라 모든 전기차에서도 우리가 추구하는 섬세한 드라이빙 감각과 특별한 열정을 전달하는 것을 목표로 하고 있다”며 “이번 프로그램을 통해 더 많은 고객들이 특별한 이탈리안 럭셔리 전기 SUV를 경험하시고 다양한 선택지와 개성이 공존하는 다변화된 전기차 시장을 만드는 데 기여하길 바란다”고 말했다.

(서울=뉴스1)
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

오늘의 추천영상

지금 뜨는 뉴스