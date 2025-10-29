SSG닷컴, ‘코리아 그랜드 페스티벌 X 동행축제’ 참여

SSG닷컴이 정부 10개 부처가 추진하는 ‘코리아 그랜드 페스티벌 X 동행축제’에 참여해 소상공인 파트너사의 판로 확대를 지원한다고 29일 밝혔다.
내달 30일까지 진행되는 이번 행사에는 쓱닷컴 입점 파트너사 252곳이 참여해 3500여 가지 상품을 최대 70% 할인가에 선보인다. 특히 중소기업벤처부 지원 아래 진행되는 온라인 브랜드 소상공인 육성사업 ‘TOPS 프로그램’ 2단계 참여사 30곳 모두 행사에 참여해 인지도 제고에 나선다.
대표적으로 샤프란 추출물 함유 건강식품 ‘사프라이즈’, 스페셜티 커피 위주의 ‘모건커피’, ‘대현상회’ 저온압착 참기름과 ‘일상미각’ 제철 반찬 배송 서비스도 만나볼 수 있다.
신구슬 SSG닷컴 온전용식품팀장은 “소상공인 매출 활성화와 고객 체감 혜택 확대를 위해 지난해보다 참여 파트너사를 20% 이상 늘렸다”며 “마케팅부터 브랜딩을 아우르는 다양한 지원책으로 입점 파트너사와 동반 성장하겠다”고 말했다.
한편 이날 29일부터 내달 9일까지 12일간 진행되는 이번 행사는 국무조정실, 기획재정부, 문화체육관광부, 산업통상자원부, 농림축산식품부 등 10여 개 부처가 참여해 기획한 범정부 차원의 통합 소비 진흥 캠페인이다. 희망이 되는 소비, 함께 성장하는 경제’를 비전으로 내걸어 코로나19 이후 침체된 내수를 되살리고, 전통시장부터 온라인몰까지 소비 회복의 선순환 구조를 만들겠다는 목표다.
댓글 0