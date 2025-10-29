동아일보

李대통령, CEO서밋 연설…“지속가능 발전 이끌 핵심은 AI”

  • 동아일보

  • 입력 2025년 10월 29일 10시 40분

이재명 대통령이 29일 경주 예술의 전당에서 열린 CEO 써밋에서 특별연설을 하고 있다. 2025.10.29. 대통령실사진기자단
이재명 대통령이 29일 경주 예술의 전당에서 열린 CEO 써밋에서 특별연설을 하고 있다. 2025.10.29. 대통령실사진기자단
아시아 태평양 지역 최대 경제포럼 ‘2025 아시아태평양경제협의체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋’이 29일 경북 경주 예술의전당 화랑홀에서 공식 개막했다. 이날 APEC CEO 서밋은 주관기관인 대한상공회의소의 최태원 회장의 개회사 이후 이재명 대통령의 기조연설로 시작했다.

이 대통령은 “최근 보호무역주의와 자국우선주의가 고개를 들며 협력과 상생, 포용적 성장이란 말이 공허하게 들릴지도 모르겠다”면서도 “이러한 위기 상황일수록 역설적으로 연대의 플랫폼인 APEC의 역할이 더욱 빛을 발할 것”이라고 말했다. 또 이 대통령은 “20년 전 APEC의 단결된 의지를 모아냈던 대한민국이 다시 APEC 의장국을 맡아 위기에 맞설 다자주의적 협력의 길에 선두에 나설 것”이라며 “역내 신뢰와 협력 연결고리를 회복하는 데 기여할 것이며 그 핵심은 공급망 협력”이라고 강조했다.

이 대통령은 역내 인공지능(AI) 협력을 제안했다. 그는 “오늘날 지속가능한 발전을 이끌 혁신의 핵심은 바로 인공지능”이라며 “우리 대한민국은 이번 정상회의에서 인공지능 이니셔티브를 제안할 것이며, 모두를 위한 인공지능 비전이 APEC의 뉴노멀로 자리잡을 수 있길 기대한다”고 했다.

이재명 대통령이 29일 경북 경주예술의전당에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 최고경영자(CEO) 서밋(Summit) 개회식에서 정상 특별연설을 하고 있다. 2025.10.29. 홍진환 기자 jean@donga.com
이재명 대통령이 29일 경북 경주예술의전당에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 최고경영자(CEO) 서밋(Summit) 개회식에서 정상 특별연설을 하고 있다. 2025.10.29. 홍진환 기자 jean@donga.com
이에 앞서 최 회장은 개회사를 통해 “APEC CEO 서밋은 전 세계에서 가장 영향력 있는 모임으로 자리잡고 있다”며 “공급망 위기 등 급변하는 세계 경제의 신뢰를 회복하고 향후 번영의 토대가 될 것”이라고 말했다.

이번 APEC CEO 서밋에는 세계 주요 정상과 글로벌 기업인 1700여 명이 참석한다. 아시아태평양 정상으로는 이 대통령 외에 도널드 트럼프 미국 대통령, 크리스토퍼 럭슨 뉴질랜드 정상 등이 29일 특별 세션에 나선다.

최태원 SK그룹 회장이 29일 경주 예술의 전당에서 열린 CEO 써밋에서 개회사를 하고 있다. 2025.10.29. 대통령실사진기자단
최태원 SK그룹 회장이 29일 경주 예술의 전당에서 열린 CEO 써밋에서 개회사를 하고 있다. 2025.10.29. 대통령실사진기자단
한국 기업인으로는 최 회장과 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG 회장 등 주요 그룹 총수들이 대부분 참여한다. 해외 기업인으로는 젠슨 황 엔비디아 CEO, 맷 가먼 AWS CEO 등 글로벌 빅테크 리더들이 총출동한다. 정보기술(IT) 분야 외에도 배터리업계 CATL의 쩡위췬 회장, 금융계 제인 프레이저 씨티그룹 CEO, 대니얼 핀토 JP모건 부회장 등이 모인다.

APEC CEO 서밋 개막 첫 날인 29일에는 총 9개 세션이 진행된다. 글로벌 경제 이슈, AI데이터센터 투자, 아태지역 경제협력 방안 등이 논의된다. K-컬쳐 소프트파워와 관련해 그룹 BTS 멤버 RM이 발표에 나설 예정이다.

#APEC#다자주의#협력
경주=박종민 기자 blick@donga.com
