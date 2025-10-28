[프리미엄뷰]“겉따속촉 겨울 보내세요”… 스타벅스 e-프리퀀시 시작

12월 31일까지 ‘겨울 e-프리퀀시’
패션 브랜드 MSGM 등과 협업 증정품 12종 선봬
미션 음료 3잔 포함 17잔 구매하면 e-스티커 적립
조끼처럼 입을 수 있는 무릎 담요-가습기 등 눈길
스타벅스 코리아(대표이사 손정현)가 이탈리아 밀라노 기반의 패션 브랜드 ‘MSGM’과 손잡고 10월 30일부터 12월 31일까지 ‘2025 겨울 e-프리퀀시’를 진행한다.
겨울 e-프리퀀시 이벤트는 한 해 동안 스타벅스를 방문해 준 고객에게 감사의 마음을 전하는 사은 행사로, 미션 음료 3잔을 포함해 제조 음료 총 17잔을 구매하고 e-스티커 적립을 완성한 고객에게 증정품을 제공한다.
겨울 e-프리퀀시 미션 음료는 10월 30일 출시되는 겨울 프로모션 음료인 ‘토피 넛 라떼’ ‘윈터 스카치 바닐라 라떼’ ‘핑크 팝 캐모마일 릴렉서’ ‘월리 체리 푸딩 크림 프라푸치노’ ‘코코 말차’ 등 5종과 리저브 카테고리 음료이다.
이번 겨울 e-프리퀀시 증정품은 겨울 프리퀀시의 상징인 ‘플래너’(라이트그린, 스카이블루, 버건디)를 비롯해 열두 달의 특별한 순간들을 담은 ‘스타벅스 2026 캘린더’, 올해 처음 선보이는 ‘MSGM+스타벅스 블랭킷(그린, 스카이블루)’, ‘MSGM+스타벅스 가습기(그린, 핑크)’, ‘MSGM+스타벅스 양말(그린, 스카이블루)’, ‘MSGM+스타벅스 파우치(그린, 스카이블루)’까지 총 12종으로 다양하게 구성됐다.
플래너 맛집 스타벅스와 세우는 신년 계획
먼저 한 해를 마무리하고, 새해를 계획할 수 있는 플래너와 캘린더를 선보인다.
오랜 기간 함께해 온 몰스킨과 함께 만든 플래너는 매일을 기록하는 데일리 플래너(라이트그린), 한 주를 기록하는 위클리 플래너(스카이블루), 자유롭게 기록할 수 있는 언데이티드 플래너(버건디) 등 총 3종이다. 플래너의 책갈피 끈에는 각기 다른 플래너의 색상을 조합하고, 언데이티드 플래너(버건디)는 부드러운 소재의 커버를 새롭게 도입해 차별화했다.
지난해에 이어 플래너를 수령한 고객은 스타벅스 앱을 통해 ‘굿노트+스타벅스 2026 디지털 플래너’를 받을 수 있다. 디지털 플래너는 월별, 주별 일정을 관리할 수 있는 페이지 외에도 필사노트, OOTD 등을 기록할 수 있는 다양한 내지를 추가해 활용도를 높였다. 또한 함께 제공되는 스티커를 활용해 하나뿐인 나만의 플래너를 만들 수 있어 올해도 플래너 맛집의 명성을 이어갈 예정이다.
함께 선보이는 ‘스타벅스 2026 캘린더’는 뉴욕타임스 베스트 일러스트레이션에 선정된 OYOW(오요우) 작가와 협업해 다채로운 색감으로 1년의 시간을 담아냈다.
캘린더는 벽걸이형으로 제작되어 달이 지날 때마다 한 장씩 뜯어내는 방식으로 구성되었으며, 특별히 올해는 캘린더 일러스트가 담긴 스티커도 함께 제공되어 캘린더는 물론이고 플래너 등에 자유롭게 부착할 수 있다.
입는 담요부터 가습기까지… 일상을 완성할 겨울 필수품
스타벅스는 매년 고객의 일상에 새로움을 선사할 증정품을 선보이고 있다. 이번 겨울에는 생동감 넘치는 색상과 독특한 질감으로 인기를 얻고 있는 MSGM과 협업한 블랭킷과 가습기로 특별한 경험을 선사한다.
두 브랜드의 컬러를 담아 제작한 MSGM+스타벅스 블랭킷은 패션 브랜드와의 협업답게 무릎을 덮어 사용하는 방식 외에도 버튼을 채우면 마치 조끼처럼 착용할 수 있다는 점이 특징이다. 또한 포켓에는 MSGM의 시그니처 패턴과 컬래버레이션 로고로 포인트를 더했다.
건조한 겨울 촉촉함을 유지해 줄 필수 아이템 MSGM+스타벅스 가습기에는 두 브랜드의 컬러와 ‘60년을 지켜 온 품질의 기본’ HANIL의 제작 노하우를 담았다. 가습기는 2단계로 가습 조절이 가능하며, 포터블 타입으로 충전해 집, 사무실 등 어디에서나 사용할 수 있다.
스타벅스 양말과 미리 크리스마스!
스타벅스는 여름에 이어 겨울 e-프리퀀시에도 추가 증정품을 마련했다. 추가 증정품은 e-프리퀀시를 완성해 다른 8종(△플래너 3종 △캘린더 △블랭킷 2종 △가습기 2종)의 증정품을 예약했거나, 증정품 교환이 가능한 ‘e-쿠폰’을 보유한 고객이 제조 음료 5잔 추가 구매 시 예약 가능하다.
이번 추가 증정품은 크리스마스 분위기를 더해 줄 MSGM+스타벅스 양말(그린, 스카이블루)과 MSGM+스타벅스 파우치(그린, 스카이블루)로 MSGM과 협업해 두 가지 색상으로 구성했다.
양말은 올겨울 패션 아이템으로 블랭킷과 함께 컬러별로 매칭하여 착용하기 좋으며, 파우치는 조리개로 쉽게 여닫고 손잡이로 가볍게 들 수 있어 이번 겨울 프리퀀시 증정품인 가습기를 비롯한 작은 소품 등을 담기에 제격이다.
추가 증정품은 11월 중순부터 예약 가능하며, 자세한 예약 일정은 스타벅스 모바일 앱을 통해 확인할 수 있다.
겨울 e-프리퀀시 증정품은 미션 음료 3잔을 포함해 총 17잔의 제조 음료를 구매하고 e-프리퀀시를 완성한 스타벅스 회원이라면 스타벅스 앱 내 모바일 예약 시스템을 통해 예약할 수 있다.
증정품은 한정 수량 제작되어 매장별, 일자별 선착순으로 예약 및 증정되며, 준비된 모든 품목의 물량이 소진될 경우 톨 사이즈 무료 음료 쿠폰 3장으로 대체 지급된다.(증정품은 매장별, 품목별로 조기 소진될 수 있으며, e-스티커는 즉시 적립만 가능)
아울러 최대한 많은 고객에게 증정품을 제공하고자 품목에 관계없이 한 개의 ID당 첫 예약을 포함해 7일간 최대 5개까지 예약할 수 있도록 수량을 제한해 운영한다.
스타벅스 이상미 마케팅담당은 “올해도 스타벅스에 무한한 사랑을 보내주신 고객분들께 감사의 의미를 담아 실생활에서 유용하게 사용할 수 있는 다양한 증정품을 준비했다”라며 “스타벅스와 함께 즐겁고 포근한 연말을 보내시길 바란다”라고 말했다.
한편, 스타벅스 코리아의 공식 유튜브 채널 ‘727스튜디오’에서는 10월 23일 다양한 e-프리퀀시 증정품을 생생하게 미리 만나볼 수 있는 ‘스타벅스 2025 윈터 e-프리퀀시 전 상품 언박싱’ 영상을 공개했다.(727 스튜디오 채널 바로가기 링크: http://youtube.com/@727스튜디오)
