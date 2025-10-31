[프리미엄뷰]한우-킹크랩 반값, TV 60% 할인… 싸게 안 파는 게 없네

특히, 이번 쓱데이에는 더 많은 고객들이 즐길 수 있도록 ‘품절제로 보장 제도’를 시행한다. 행사 기간 삼겹살·목심이 품절됐을 경우 고객들은 ‘품절제로 보장 쿠폰’을 받을 수 있으며, 이를 통해 11월 3∼12일 10일간 쓱데이와 동일한 가격에 구매할 수 있다.
11월 1∼2일에는 한우 잔치가 벌어진다. 행사 카드로 전액 결제 시 한우 전 품목에 대해 최대 50% 할인 판매한다. 또, 더 많은 혜택을 제공하기 위해 30일∼11월 2일 4일간 브랜드 한우 전 품목을 40% 할인, 신세계포인트 적립 시 냉동 LA갈비(1.5kg·미국), 1등급 한우 양념불고기(600g) 50% 할인 행사도 동시에 진행한다(행사 카드는 이마트e카드, 삼성카드, KB국민카드, 신한카드, 현대카드, 비씨카드, NH농협카드, 우리카드, 롯데카드, IBK기업은행카드, 광주은행카드, SH수협은행카드, 제주은행카드·상세 사항 점포 고지물 참조).
초겨울 제철 과일 역시 특가로 선보인다. 이마트는 30일∼11월 2일 4일간 고당도로 유명한 ‘감홍보조개사과(3∼8입)’를 신세계포인트 적립 시 40% 할인한 8988원에, 샤인머스캣(2.5kg)을 신세계포인트 적립 시 5000원 할인 판매한다. 또, 30∼31일 2일간 달콤바나나를 1+1에, 11월 1∼2일에는 ‘첫 수확 조생 햇귤(2.5kg)’을 행사 카드 결제 시 40% 할인한 8988원에, 생블루베리(310g·칠레)를 신세계포인트 적립 시 40% 할인한 8388원에 판매한다.
고기와 함께 ‘생선회’도 풍성한 할인 혜택을 준비했다. 신세계포인트 적립 시 30∼31일 2일간 광어회 필릿을 100g당 40% 할인한 5988원에, 11월 1∼2일에는 연어회 필릿(노르웨이)을 50% 할인한 100g당 2990원에 판매하며, 30일∼11월 2일 4일간 활전복 전 사이즈를 50% 할인 판매한다.
쓱데이 때마다 큰 인기를 끈 러시아산 킹크랩도 반값 행진에 동참한다. 11월 1∼2일 2일간 킹크랩(러시아)을 행사 카드 결제 시 50% 할인한 100g당 5880원에 판매한다(행사 카드는 이마트e카드, 삼성카드, KB국민카드, 신한카드, 현대카드, 비씨카드, NH농협카드, 우리카드, 롯데카드, IBK기업은행카드, 광주은행카드, SH수협은행카드, 제주은행카드·상세 사항 점포 고지물 참조).
이마트가 약 6개월간의 사전 기획을 통해 준비한 ‘쓱데이 시그니처’ 상품도 놓칠 수 없다. 30일∼11월 2일 4일간 위스키 거장 ‘빌리워커’가 엄선한 원액으로 만든 ‘글렌알라키 15년 익스클루시브(700mL)’를 18만9800원에, 쿠쿠 음식물 처리기(CFD-EMT202DCNG)를 행사 카드 결제 시 무려 33만 원 할인한 31만9000원에 한정 판매한다.
또, 맥스X루메나 콜라보 랜턴 세트 클래식 에디션을 신세계포인트 적립 시 3만 원 할인한 3만9980원에, 판란 30구를 행사 카드 결제 시 2500원 할인한 5480원에 판매한다.
이마트 쓱데이 ‘와인 클리어런스’도 펼쳐진다. 신세계포인트 적립 시 와인 행사 상품을 최대 40% 할인하며, 이마트 단독 상품인 ‘피치니 포지오 카스타노 브루넬로 디 몬탈치노 2019’는 신세계포인트 적립 시 50% 할인한 3만9900원에 판매한다.
쓱데이 때마다 고객들이 열광했던 인기 가공식품 및 필수 생활용품 반값 할인 행사 역시 크게 강화했다. 30일∼11월 2일 4일간 군만두·물만두·왕만두, 냉장 햄, 영양제, 냉동 핫도그, 두부, 골뱅이, 상온 즉석 국탕, 냉동 피자, 영유아식, 들기름·참기름 등 100여 가지 인기 가공식품과 지퍼백, 보관용기, 타월, 조리 보조기구, 멀티탭, 건전지, PN풍년 압력솥, 브랜드 청소용품, 여성 브랜드 이너웨어, 핫팩, 러닝용품 등 80여 가지 필수 생활용품을 2개 이상 구매 시 50% 할인 판매한다.
가전 행사도 2025 이마트 쓱데이 흥행에 힘을 보탠다. 30일∼11월 2일 4일간 행사 카드로 전액 결제 시 아이폰15를 40% 할인, 에어팟Pro2를 25% 할인 판매한다. 아이폰15 Plus, Pro, Pro Max는 제외되며 조기 품절될 수 있다. 상세 내용은 점포 고지물을 참조하면 된다(행사 카드는 이마트e카드, 삼성카드, KB국민카드, 신한카드, 현대카드, 롯데카드)
또, 안드로이드 TV(G50SL7704)를 행사 카드 전액 결제 시 30만 원 할인한 19만9000원에(60% 할인), 필립스 에스프레소 머신(EP1223/03)을 29만8000원에, 닌텐도 스위치2 본체(일반 및 마리오카드 에디션)를 각각 64만8000원, 68만8000원에 판매한다(행사 카드는 이마트e카드, 삼성카드, KB국민카드, 신한카드, 현대카드, 비씨카드, 우리카드, 롯데카드, IBK기업은행카드, 광주은행카드, SH수협은행 카드).
이 외에도, 삼성 가전제품 300만 원 이상 결제 시 ‘냉장고 보랭가방’, 삼성 가전제품 700만 원 이상 결제 시 ‘세탁기 백팩’, LG전자 가전제품 300만 원 이상 결제 시 ‘캠핑의자’를 제공하는 이마트 단독 증정 이벤트도 진행한다. 보랭가방과 세탁기 백팩은 삼성전자의 비스포크 냉장고와 세탁기의 디자인을 반영하여 한정판으로 제작해 더욱 눈길을 끈다.
트레이더스와 에브리데이 역시 이번 쓱데이를 맞아 다채로운 할인 행사로 고객들의 눈길을 사로잡는다. 쓱데이 기간 트레이더스는 ‘캐나다 암퇘지 삼겹살·목심(팩)’과 횟감용 연어 필릿(팩)을 삼성카드 결제 시 7000원 할인하며, 에브리데이는 행사 카드 전액 결제 시 한우 등심·국거리 1등급을 40% 할인된 가격에, 한돈 삼겹살·목심을 30% 할인된 가격에, 보조개사과(6∼12입) 및 판란 30구를 3000원 할인된 가격에 판매한다(행사 카드는 삼성카드, 신한카드, KB국민카드, 롯데카드, 카카오페이).
이번 쓱데이는 고객 참여 행사도 풍성하다. 먼저 이마트는 쓱데이를 맞아 쓱데이X빗썸 이벤트를 진행한다. 이마트 앱 고객은 100% 빗썸 캐시를 받을 수 있으며, 특히 신규 회원이라면 최대 1000만 원의 추가 당첨 기회도 얻을 수 있다. 또, 쓱데이 기간 이마트에서 두 번 장을 보게 되면 e머니 최대 1만5000점을 받을 수 있는 장보기 이벤트도 준비했다.
이마트 앱에서 11월 2일까지 쓱데이 기대 댓글을 남기면 추첨을 통해 총 300명에게 ‘부루마블 신세계 여행 에디션’을 증정한다. 상세 내용은 이마트 앱 행사 페이지를 참조하면 된다.
신세계그룹은 “이마트는 올해도 압도적인 가격과 단독 상품을 선보이는 쓱데이를 진행해 1년간 기다려온 고객들께 ‘상상 그 이상’의 혜택을 선사할 계획”이라며 “신세계그룹이 가진 역량을 총동원해 준비한 ‘2025 쓱데이’를 통해 고객들은 보다 더 풍성한 혜택을 마음껏 경험할 수 있을 것”이라고 밝혔다.
댓글 0