[단신]삼성전자, 호주서 ‘가장 사랑받는 가전브랜드’로 선정 外

삼성전자는 호주의 소비자 평가 기관 파인더(Finder)가 주관하는 ‘2025 고객만족어워드’에서 ‘가장 사랑받는 가전브랜드’로 선정됐다고 26일 밝혔다. 파인더는 호주 전역 6만 명 이상 소비자를 대상으로 브랜드의 혁신성, 성능, 사용 편의성 등을 종합적으로 평가했다. 삼성전자는 인공지능(AI)을 통한 편리한 사용 경험, 우수한 성능, 높은 에너지 효율로 높은 점수를 받았다.
■ 삼양그룹, 창립 101주년 맞아 ‘퍼포즈 워크’ 진행
삼양그룹은 창립 101주년을 맞아 24일 경기 과천 서울대공원 산림욕장에서 ‘퍼포즈 워크 10.1’ 행사를 열었다고 26일 밝혔다. 이번 행사는 지난해 창립 100주년을 기념해 새롭게 선포한 기업소명을 임직원들과 되새기기 위한 자리였다. 임직원들은 10.1km 거리의 트레킹 코스를 완주하며 기업의 역사와 비전을 주제로 한 퀴즈 등 다양한 미션을 수행했다. 김윤 삼양홀딩스 회장은 “글로벌과 스페셜티 사업 중심으로 포트폴리오를 전환해 차별화를 도모하고 해외 시장 경쟁력을 키워야 한다”고 했다.
