건강빵 브랜드 ‘파란라벨’… 저당 그릭요거트 케이크 ‘플레인’ 선봬

파리바게뜨가 건강빵 브랜드 파란라벨 ‘저당 그릭요거트 케이크’의 플레인 제품을 선보였다.
요거트의 상큼-진한 풍미 특징
‘오트 그래놀라’ 조합하면 별미
저당 그릭요거트 케이크는 파란라벨이 추구하는 ‘맛과 영양의 밸런스’ 콘셉트로 개발해 6월 선보인 제품이다. 100g당 당류 5g 미만으로 저당 트렌드에 부합하면서도 달콤한 맛을 그대로 살렸다.
요거트 고유의 상큼하고 진한 풍미를 더 선호하는 소비자들을 위해 기존 저당 그릭요거트 케이크에서 딸기 과육과 딸기 크림을 제외하고 그릭요거트 크림으로 채웠다.
플레인도 기존 제품과 동일하게 ‘홀케이크’를 비롯해 간편하게 먹을 수 있는 ‘미니케이크’ ‘컵케이크’ 등 다양한 사이즈로 선택할 수 있다. 함께 판매하는 ‘오트 그래놀라’를 토핑해 함께 먹으면 상큼하고 꾸덕한 그릭요거트 케이크와 바삭하고 고소한 그래놀라의 조합으로 더 맛있고 건강하게 즐길 수 있다.
파란라벨 저당 그릭요거트 케이크는 홀케이크 1개 기준으로 생(生)유산균이 500억 CFU(보장균수) 이상 함유돼 있으며 케이크 시트는 건강하게 자란 닭이 낳은 목초란(木醋卵)을 사용해 부드럽고 촉촉한 식감을 자랑한다.
파리바게뜨 관계자는 “파란라벨 저당 케이크 인기에 힘입어 그릭요거트 본연의 풍미에 더욱 집중한 플레인을 출시하게 됐다. 앞으로도 건강하면서도 맛있게 즐길 수 있는 다양한 제품 라인업을 선보일 예정”이라고 말했다.
최지수 기자 jisoo@donga.com
