커피빈, 프리미엄 멤버십 ‘오로라 멤버스 4기’ 신규 회원 모집

커피빈코리아(이하 ‘커피빈’)가 ‘오로라 멤버스 4기’ 신규회원 모집을 시작한다고 23일 밝혔다.
‘오로라 멤버스’는 연간 유료 회원제로, 가입 고객에게만 제공되는 상시 할인과 다양한 전용 혜택을 누릴 수 있는 커피빈의 프리미엄 멤버십이다. 높아지는 물가 속에서 부담 없이 커피빈을 즐길 수 있도록 실질적인 혜택을 강화했다는 게 커피빈 측 설명이다.
‘오로라 멤버스 4기’는 오는 23일부터 내달 5일까지 커피빈 APP에서 한정 인원을 모집한다. 이번 4기 가입 회원에게는 ‘오로라 멤버스 한정’ 316 스틸 돔 텀블러를 무료 증정한다.
‘316 스틸 돔 텀블러’는 스테인리스 중에서도 고급 소재로 꼽히는 316 스테인리스로 제작돼 우수한 보온성과 위생성, 내구성을 자랑한다. 커피빈의 시그니처 컬러인 다크퍼플과 라이트퍼플 중 한 가지 색상을 선택할 수 있으며, 한 손에 들기 좋은 손잡이형 돔 뚜껑과 포인트 태그, 미끄럼 방지 실리콘 슬리브 등 세심한 디테일을 더했다.
‘316 스틸 돔 텀블러’는 가입 기간 내 커피빈 APP에서 수령 매장 및 일자를 선택해 증정 받을 수 있다.
이 외에도 ‘오로라 멤버스 4기’에 가입하면 커피빈의 음료, 푸드, MD 제품을 상시 10% 할인된 가격으로 즐길 수 있다. 또 혜택 시작일에 맞춰 APP 쿠폰 총 4장(무료음료권 2장, 아메리카노(R) 무료음료권 1장, 시그니처 티 무료음료권 1장) 이 일괄 지급된다.
1년 동안 진행되는 ‘오로라 멤버스 전용 시크릿 프로모션’도 기대를 모은다. 지난 3기에서는 ‘깜짝 무료음료권 증정’과 ‘MD 최대 50% 감사제’ 등 다양한 한정 이벤트가 진행된 바 있다.
커피빈 관계자는 “커피빈을 사랑해 주시는 고객이 더 많은 혜택을 부담 없이 즐길 수 있도록 이번 4기 멤버십을 준비했다”며 “가입회원 한정으로 증정되는 오로라 전용 316 스틸 돔 텀블러와 프로모션 혜택을 통해 특별한 경험을 누려보길 바란다”고 전했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
