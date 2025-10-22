휴메딕스, 브라질 협력사 및 의료진 초청해 현장 소통 간담회 개최

휴온스그룹 휴메딕스가 브라질 협력사와 의료진 등을 초청해 현장 소통 간담회를 가졌다고 22일 밝혔다.
지난 21일 휴메딕스의 브라질 유통 협력사인 이노바(INNOVA Pharma) 임직원 및 브라질 현지 핵심 의료진 등 총 60여명이 성남 판교 본사와 제천 공장을 방문했다.
외빈들은 이날 오전 휴메딕스 성남 판교 본사를 방문해 홍보관을 관람하고 휴온스그룹 및 휴메딕스에 대한 기업 설명을 청취했다. 오후에는 휴메딕스 공장이 있는 제천으로 이동해 공장투어를 진행했다. 브라질 방문단들은 엄격한 생산 관리 아래 브라질에 수출되는 히알루론산(HA) 필러 생산 모습 등과 다양한 대표 제품들에 대한 설명을 들었다.
휴메딕스의 브라질 미용 의료 유통 협력사인 이노바는 남미 전역의 병원과 클리닉에 미용 및 의료 제품을 공급하는 기업이다. 글로벌 기업과 전략적 협업을 통해 미용 필러, 스킨부스터, 의료기기 등 여러 방면에서 성장을 거듭하고 있다. 이노바는 휴메딕스와 협력해 고품질 HA 필러를 브라질 시장에 출시해 판매하고 있다. 휴메딕스는 앞으로 브라질 대상 수출 품목을 늘리고 브라질 외 중남미 수출국도 확장하겠다는 계획이다.
강민종 휴메딕스 대표는 “휴메딕스 제품에 깊은 관심을 가진 브라질 의료진 등을 초청해 당사의 우수 경쟁력을 알릴 수 있도록 방문 행사를 준비했다”며 “앞으로도 브라질 시장에서 우수한 제품을 지속 선보이기 위해 파트너사인 이노바와 긴밀한 협력 관계를 이어가겠다”고 밝혔다.
