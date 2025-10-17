국제 금값 4300달러 첫 돌파…금감원 “국내가 더 높아” 소비자경보

금 가격이 무서운 상승세를 이어가며 역사상 처음으로 4300달러(약 610만 원)를 돌파했다.
금융정보 플랫폼 인베스팅닷컴에 따르면 16일(현지 시간) 국제 금 현물 가격은 전 거래일 대비 3.74% 상승한 트로이온스(약 31.1g)당 4365.82달러로 장을 마쳤다. 금 가격이 4300달러를 넘긴 것은 이번이 처음이다. 종가 기준 나흘째 최고치를 갈아치웠다.
은 현물 가격도 전 거래일 대비 2.24% 상승한 트로이온스당 54.28달러로 장을 마쳤다. 종가 기준으로 이틀 연속 최고치를 갈아치우며 사상 처음 54달러대에 진입했다.
올해 들어 금과 은 가격은 거침없는 행보를 이어가고 있다. 금과 은 현물은 연초 대비 각각 66%, 88%가량씩 올랐다. 올해 들어 미국발 관세 전쟁이 불거지자 각국 중앙은행이 안전자산인 금 매입을 늘렸고, 금·은 기반 상장지수펀드(ETF)로 투자 자금이 유입됐다. 최근에는 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 금리 인하 시사 발언을 한 것도 금·은으로 투자가 몰리는 요소가 됐다. 최근 미국 지역은행에서 잇따른 부실대출 논란이 터진 것도 안전자산에 대한 투자 선호도를 끌어올린 것으로 풀이된다.
다만 금 투자가 과열되자 국내 금 가격이 국제 시세보다 높은 이른바 ‘김치 프리미엄’ 현상이 벌어져 당국이 이날 소비자경보를 발령했다. 16일 기준 국내 금 현물 가격은 국제 가격보다 약 13.2% 높다. 금융감독원은 “지난달부터 괴리율이 확대돼 10%를 상회하고 있다”며 “국내 금을 기초자산으로 하는 금융상품 투자 시 유의해야 한다”고 밝혔다.
