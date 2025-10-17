코스피, 또 사상 최고치 경신…3750 넘었다

코스피가 사상 처음으로 3,750고지를 돌파했다.
증권거래소에 따르면 17일 오전 10시 17분 기준 코스피는 전일 대비 16.26포인트(0.43%) 오른 3,764.63에 거래되고 있다.
이날 코스피 지수는 최근 3,700선을 돌파한 데 따른 차익실현 욕구와 미국 지방은행 사태가 맞물려 전 거래일 대비 15.61포인트(0.42%) 하락한 3732.76으로 출발하며 숨 고르기 장세를 보였지만, 개인의 순매수가 이어지고 외국인도 순매수 전환하며 상승 전환했다.
같은 시각 외국인은 103억 원, 개인은 872억 원 각각 순매수했다. 기관은 1095억 원 순매도했다.
코스피 시가총액 상위 10개 종목 중 LG에너지솔루션(3.45%), SK하이닉스(2.65%), 기아(0.63%), 삼성전자우(0.27%), 삼성전자(0.2%), HD현대중공업(0.2%) 등은 상승했다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스는 장 중 역대 최고가를 경신했다.
코스닥은 전일 대비 3.23포인트(0.37%) 상승한 868.64를 가리키고 있다. 개인은 623억 원 순매수했다. 외국인은 283억 원, 기관은 303억 원 각각 순매도했다.
코스닥 시가총액 상위 10개 종목 중 에코프로(22.7%), 에코프로비엠(7.17%), 알테오젠(1.74%), 파마리서치(1.42%), 에이비엘바이오(1.04%), HLB(1.01%), 리가켐바이오(0.9%), 펩트론(0.39%) 등은 상승했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
