의왕에 대단지 분양… 서울 접근 편리

11월 ‘의왕시청역 SK뷰 아이파크’
SK에코플랜트와 HDC현대산업개발은 11월 중 경기 의왕시에서 고천나구역 주택재개발 정비사업을 통해 ‘의왕시청역 SK뷰 아이파크’(투시도)를 분양한다고 16일 밝혔다.
교통망-학교-병원 등 인프라 풍부
의왕시청역 SK뷰 아이파크는 경기 의왕시 고천동에 위치한다. 11개 동(지하 3층∼지상 최고 40층), 전용면적 39·46·51·59·74·84·100㎡의 총 1912채다. 이 중 전용 46·51·59·74·84㎡ 958채가 일반에 분양된다.
인덕원∼동탄 복선전철 의왕시청역(예정)이 단지 바로 앞에 계획된 역세권 아파트다. 인덕원∼동탄 복선전철은 안양 인덕원에서 수원과 용인, 동탄을 지나는 노선으로 2029년 개통 예정이다. 또 인덕원역은 2029년 개통을 목표로 수도권 광역급행철도(GTX) C노선 개발이 추진 중이다. 바로 인근에 의왕나들목(IC)도 자리하고 있다.
의왕시 고천동 일대는 재개발 사업과 의왕고천 공공주택지구 등을 통해 대단지 아파트가 연이어 조성되고 있는 지역이다. 단지 바로 옆에는 고천초가 신설 이전될 예정이고 의왕중, 우성고 등이 도보권에 자리하고 있다. 평촌 학원가와도 가까운 편이다. 의왕시청 등 다양한 행정기관, 의왕시티병원과 이마트 등이 가깝다. 단지 바로 앞에는 역사공원이 조성될 예정이다.
건폐율을 14.24%까지 낮춰 여유로운 동간 거리를 확보했다. 또 300m 길이의 통경축을 조성해 개방감을 더할 방침이다. 피트니스센터를 비롯해 실내 골프연습장, 스크린골프, 냉·온탕 샤워실, 게스트하우스, 작은도서관 등도 조성된다.
이새샘 기자 iamsam@donga.com
