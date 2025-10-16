상장 중견기업 성장지표 악화…매출액·총자산 증가율 모두 하락

상장 중견기업의 올해 2분기(4~6월) 성장성과 수익성 지표가 전년 동기 대비 악화된 것으로 나타났다.
한국중견기업연합회(중견련)는 16일 이같은 내용을 담은 ‘2025년 2분기 상장 중견기업 경영 분석’ 결과를 발표했다. 이번 분석은 2023년 결산 기준 상장 중견기업 992개 사의 재무정보에 기반해 진행됐다.
상장 중견기업의 성장성 지표인 매출액 증가율(0.9%)과 총자산 증가율(2.1%)은 전년 동기 대비 각각 2.8%포인트, 4.4%포인트 하락한 것으로 파악됐다. 분기 매출액 증가율은 작년 2분기 3.7%에서 올해 1분기 1.3%까지 하락했는데 이번에 0%대로 주저앉았다.
분야별로 보면 제조업 분야 매출액 증가율이 전년 동기 대비 0.7% 줄어든 1.4%였고, 비제조업은 ―0.2%로 매출이 작년보다 감소했다.
수익성 지표도 하락했다. 올해 2분기 매출액 영업이익률은 6.2%로 전년 동기 대비 0.1%포인트 줄었다. 부채비율은 65.4%로 작년 동기보다 1.1%포인트 감소했지만 차입금 의존도는 13.4%로 0.1%포인트 증가했다.
이호준 중견련 상근부회장은 “수익성과 성장성이 약화하는 상황에서 상장 중견기업이 부채비율을 줄여 재무 건전성을 강화하는 현상은 불안정한 경제 환경에 대한 우려를 드러낸다”고 말했다.
이소정 기자 sojee@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0