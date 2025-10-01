SK, ‘챗GPT’ 美 오픈AI 핵심 파트너 거듭나… 메모리부터 데이터센터까지 AI 전 주기 합작

메모리 공급·국내 오픈AI 전용 데이터센터 구축 파트너십
SK, 오픈AI 글로벌 AI 데이터센터 프로젝트 핵심 역할
SK하이닉스, HBM 반도체 공급… ‘역대급’ 생산체계 구축
SK텔레콤, 국내 서남권 AI 데이터센터 공동 구축 참여
한국 동서 잇는 K-AI 벨트 구현… AI 리더십 확보 기대
SK그룹이 챗GPT를 운영하는 오픈AI의 인공지능(AI) 프로젝트 핵심 파트너로 거듭났다. 최태원 SK그룹 회장 리더십과 SK하이닉스 등 주요 계열사 기술력이 어우러진 결실이라는 평가다.
SK그룹은 1일 미국 오픈AI(OpenAI)와 메모리 공급 및 서남권 AI 데이터센터(DC) 설립·운영 등에 관한 파트너십을 체결했다고 밝혔다. 서울 종로구 소재 SK서린빌딩에서 진행된 체결식에는 최태원 SK그룹 회장과 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO) 등 양사 경영진들이 참석했다. 세부적으로 메모리공급의향서(Memory Supply LOI)와 서남권 AIDC(AI 데이터센터) 협력에 관한 양해각서(MOU)를 체결했다.
최태원 회장은 “글로벌 AI 인프라를 구축하는 오픈AI 스타게이트 프로젝트에 SK가 핵심 파트너로 참여하게 됐다”며 “메모리반도체부터 데이터센터까지 아우르는 SK의 통합 AI 인프라 역량을 이번 파트너십에 집중해 글로벌 AI 인프라 혁신과 대한민국 국가 AI 경쟁력 강화에 기여할 것”이라고 말했다. 스타게이트 프로젝트는 오픈AI를 중심으로 추진되는 대규모 글로벌 AI 데이터센터(AIDC) 구축 사업이다.
이번 파트너십과 관련해 SK하이닉스는 스타게이트 프로젝트에서 고대역폭메모리(HBM) 반도체 공급을 맡을 예정이다. 올해 상반기 D램 글로벌 매출 1위를 기록한 SK하이닉스의 AI 전용 메모리반도체 기술력과 공급 역량을 인정받은 결과다. 이에 따라 SK하이닉스는 D램 웨이퍼 기준 월 최대 90만 장 규모 HBM 공급 요청에 적기 대응할 수 있는 생산체제 구축에 나선다. 오픈AI가 요청한 HBM 공급 규모는 웨이퍼 기준 현재 전 세계 HBM 생산능력의 2배가 넘는 수준이라고 한다. 스타게이트 프로젝트가 창출할 막대한 반도체 수요를 방증한다. 이와 함께 오픈AI의 AI가속기(GPU) 확보 전략에도 적극 협력하고 향후 협업 분야를 지속 확장하기로 했다.
SK텔레콤도 스타게이트 프로젝트에 참여한다. 대규모 데이터센터 구축·운영 경험을 바탕으로 오픈AI와 MOU를 체결했다. 국내 서남권 오픈AI 전용 AI 데이터센터 공동 구축에 나선다. ‘한국형 스타게이트’ 구축에 핵심 역할을 담당할 예정이다. 오픈AI 전용 AIDC 국내 구축을 계기로 한국은 글로벌 AI 혁신의 테스트베드로 거듭날 전망이다.
이번 협력 추진은 SK그룹과 글로벌 1위 AI 기업인 오픈AI가 국내 AI 대전환을 위한 강력한 파트너십을 구축했다는 점에서 의미가 크다는 평가다. 서남권 AIDC는 아시아 지역 AIDC 허브로 자리매김하고 지속가능한 협력을 이끌어내는 기반이 될 것으로 SK그룹은 기대하고 있다. 또한 SK그룹이 추진 중인 ‘SK AI 데이터센터 울산’과 함께 대한민국 동서를 연결하는 AI 벨트를 구축하고 지역 균형발전에도 기여할 것으로 보고 있다. 또한 SK그룹은 국내 기업의 스타게이트 프로젝트 참여가 한·미 경제동맹을 더욱 공고히 하는 계기가 될 것으로 기대하고 있기도 하다. 특히 제조와 통신 분야 강점을 가진 대한민국과 AI 기술 선두주자인 미국이 상호 보완하는 협력모델로 향후 글로벌 AI 리더십 동맹의 출발점이 될 가능성을 엿볼 수 있다는 분석이다.
SK그룹에 따르면 최태원 회장과 샘 올트먼 CEO는 지난 2023년부터 협력하면서 AI 인프라 관련 미래를 설계해왔다. AI 학습과 추론에 필요한 워크로드 폭증에 대비해 전용 반도체 개발과 인프라 구축 필요성에 깊이 공감하면서 하드웨어 병목 없는 차세대 AI 모델 개발을 위한 새로운 메모리-컴퓨팅 아키텍처 등 혁신 AI 인프라 공동 개발을 논의해왔다고 한다.
SK그룹 관계자는 “이번 파트너십은 칩 개발부터 데이터센터 구축·운영까지 AI 인프라 전 주기에 걸친 기술 혁신 협력의 출발점”이라며 “글로벌 AI 생태계에 새로운 패러다임을 제시할 것으로 기대한다”고 강조했다.
한편 SK그룹은 AI를 성장 축으로 삼아 사업 포트폴리오 혁신에 돌입했다고 밝혔다. 지난 8월 아마존웹서비스(AWS)와 함께 SK AI 데이터센터 울산 기공식을 진행하는 등 글로벌 빅테크 협력을 강화하고 있다. SK그룹은 글로벌 AI 대전환 시기를 맞아 핵심 플레이어로 시장 참여를 확대할 수 있도록 빅테크 협력과 관련 투자를 지속 강화하고 K-AI 생태계 확장에 기여한다는 방침이다.
