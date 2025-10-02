올리오, 엔믹스(NMIXX)와 하반기 캠페인 런칭…홍대 팝업 ‘Be Popular’ 동시 오픈

올리오(Ollio)가 오늘(1일)부터 올해 하반기 캠페인 런칭과 함께 홍대 팝업스토어를 동시에 오픈했다.
올리오는 미국 뉴욕에 본사를 둔 KISS(키스) 뷰티 그룹의 전문성과 기술력을 기반으로 한국에 런칭된 브랜드로, 글로벌 뷰티 노하우와 특허 기술을 접목해 혁신적인 제품력을 선보이고 있다.
이번 하반기 캠페인은 인기 걸그룹 엔믹스(NMIXX)와 함께하며, ‘Ollio Of The Day / OOTD’라는 카피 아래 매일을 새롭게 맞이하는 뷰티 라이프스타일을 제안한다. 올리오 측은 “간편하면서도 자신만의 스타일을 완성할 수 있는 브랜드로서, 이번 캠페인을 통해 더 많은 소비자와 소통할 것”이라고 밝혔다.
홍대에서 함께 시작된 팝업스토어는 ‘Be Popular with. Ollio’라는 슬로건으로, 소비자가 브랜드의 제품과 무드를 직접 체험하며 즉각적인 변화를 경험할 수 있는 공간으로 마련됐다.
팝업은 총 4개 존으로 운영된다. 웰컴 존에서는 간단한 테스트를 통해 자신에게 어울리는 속눈썹 유형을 확인할 수 있고, 하우 투 존에서는 ‘노글루’와 ‘펄스카라’를 직접 체험하며 손쉽게 스타일링을 시도할 수 있다. 포토월 존에서는 촬영과 SNS 업로드 후 즉석 인화를 통해 포토카드를 완성할 수 있으며, 이벤트 존에서는 ‘Only 5초’ 콘셉트를 살린 참여형 이벤트와 볼록렌즈 촬영 등 현장에서만 즐길 수 있는 경험을 제공한다.
특히, 영화 위키드 콜라보 제품의 출시를 기념하며 올리오 브랜드의 뮤즈인 엔믹스 멤버들은 위키드의 ‘글린다’ 캐릭터에서 착안한 ‘올린다(올리오+글린다)’ 콘셉트로 마법 같은 변화를 만들어주는 팝업 마스코트 역할을 맡아 팬덤과 소비자 모두에게 차별화된 브랜드 경험을 제공할 예정이다.
