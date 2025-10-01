롯데이노베이트 EVSIS, 앱 전면 개편… ‘전기차 충전’ 더 쉽게 한다

10월 1일 새로운 UI·기능 선보이며 사용자 경험 강화
롯데이노베이트의 전기차 충전 전문 계열사 EVSIS(이브이시스)는 1일 전용 충전 앱을 전면 개편해 새롭게 선보였다고 밝혔다. 이번 리뉴얼은 사용자 편의성과 직관성을 크게 개선하기 위해 UI와 기능을 대폭 강화한 것이 특징이다.
QR·NFC 등 맞춤형 기능 도입, 충전권·쿠폰 통합 관리 추가
리뉴얼 기념 한 달간 리뷰 이벤트 진행, 할인권 제공
새 앱 첫 화면에서는 차량 충전 상태를 실시간으로 확인할 수 있어 사용자가 손쉽게 정보를 파악할 수 있다. QR코드 촬영 및 생성, 안드로이드 전용 NFC 기능 등이 AI 기반 맞춤 프로세스로 제공돼 충전 과정을 간소화했다.
브랜드 로고와 캐릭터 ‘라치’를 활용해 친근감을 높였으며, 구독 현황과 충전소 정보도 한눈에 확인 가능하도록 디자인이 개편됐다. 지도에는 충전기 위치, 요금, 구독 할인, 예약 가능 여부, 주차권 제공 여부 등 다양한 정보를 바로 확인할 수 있다. 충전권, 주차권, 세차권을 통합 관리하는 쿠폰함 기능도 새롭게 추가돼 편의성이 더 강화됐다.
EVSIS는 리뉴얼을 기념해 10월 한 달간 앱 후기 리뷰 이벤트를 진행한다. 후기를 작성하고 인증하면 1만 원 이상 충전 시 사용할 수 있는 5천 원 할인권을 제공한다.
EVSIS 오영식 대표는 “더 편리한 충전 환경을 위한 앱 사용성 개선에 주력했다. 앞으로도 고객이 만족할 수 있는 서비스를 지속적으로 혁신해 나갈 것”이라고 말했다.
한편 EVSIS는 고객 만족을 위해 분기별로 수도권을 비롯한 전국 충전소 점검과 주변 환경 정비를 실시, 9월에는 추석 연휴를 앞두고 마트와 백화점 등 주요 상업시설 중심으로 특별 점검을 진행했다.
충전 인프라 확장에도 적극적으로 나서고 있다. 백화점, 마트, 호텔, 대형주차장, 아파트 등 도심 상업·주거지에 충전소를 확대 설치 중이며, 환경부 및 지자체와 협력해 전국 충전 네트워크를 구축하고 있다.
EVSIS는 완속부터 초급속 충전기까지 자체 기술력으로 2년 연속 국내 시장 매출 1위를 유지하고 있고, 북미, 일본, 태국, 인도네시아 등 해외 시장으로도 공급을 확대하며 글로벌 진출에 박차를 가하고 있다.
김상준 기자 ksj@donga.com
