국내 최초 디즈니 테마 러닝 ‘디즈니런 서울’, 10월 여의도서 개최

월트디즈니 컴퍼니 코리아(디즈니코리아)가 오는 10월 11일 서울 여의도공원 문화의 광장에서 ‘디즈니런 서울 2025’를 개최한다고 1일 밝혔다.
이번 행사는 국내 최초로 열리는 디즈니 테마 러닝 이벤트로 약 1만5000명이 참가할 예정이다.
행사 참가자는 사전 신청한 코스에 따라 두 가지 테마 중 선택해 달린다. 3km코스는 아이와 함께 하는 가족 단위 프로그램으로 올 11월 개봉 예정인 주토피아2를 기념해 주토피아를 테마로 구성됐다. 10km코스는 미키와 친구들을 테마로 한다. 여의도공원에서 출발해 국회의사당과 서강대교를 거쳐 돌아오는 도심 러닝 코스다.
러닝 외에도 다양한 즐길거리가 마련된다. 전문 강사가 진행하는 스트레칭 세션, 포토존과 협찬사 부스, 라이브 공연 등이 예정돼 있다. 특히 주토피아2 부스에서는 신규 캐릭터 게리와 주인공 닉과 주디로 꾸며진 포토존이 마련되며 참가자 대상 경품 이벤트가 진행된다. 레이스 종료 후에는 금관 앙상블 ‘어반브라스’가 디즈니 사운드트랙을 연주하는 공연이 예정돼 있다.
완주자에게는 특별 제작된 기념 메달이 수여된다. 3km 메달은 ‘닉’과 ‘주디’, 10km 메달은 ‘미키 마우스’와 ‘미니 마우스’가 함께 달리는 모습으로 디자인됐다. 10km 코스 남녀 1위 완주자에게는 레고 공인 김승유 작가가 제작한 디즈니 테마 레고 트로피가 수여된다.
이번 행사에는 유니클로, 삼성전자, 크록스, 레고, 스타벅스, AMD, MSI, 토니모리, 해비타트, 홍콩관광청, 교원, 일동생활건강, 인베니, 게토레이, SPC, JBL, 세타필, 롯데칠성, 네슬레코리아, 동아제약 등 다양한 협찬사가 참여한다. 참가자 전원은 유니클로가 제공하는 공식 유니폼을 받고 삼성전자의 ‘갤럭시 워치 8’ 체험존, 크록스의 ‘미키 앤 프렌즈’ 컬렉션 전시 등도 현장에서 운영된다.
디즈니코리아 관계자는 “디즈니런은 단순한 스포츠 이벤트를 넘어 디즈니 브랜드와 스토리를 도심에서 체험할 수 있는 축제로 기획됐다”면서 “남녀노소 모두가 함께 즐길 수 있는 특별한 경험이 될 것”이라고 말했다.
한편 디즈니런 서울 2025는 참가 신청이 지난 7월 29일부터 31일까지 사흘간 사전 예약 형태로 진행됐고 추첨을 통해 참가자가 확정됐다. 현재는 모든 모집이 마감된 상태다. 참가비는 3km 코스는 4만5000원, 10km 코스는 8만원이다.
