‘방송 중단’ 백종원, 대만서 ‘쌈 먹방’, 무슨 일?

각종 논란으로 국내 방송 활동을 중단한 백종원 더본코리아 대표가 대만 TV 방송에서 모습을 드러냈다. 현지 매장에서 직접 요리를 선보이며 브랜드 홍보에 나선 것이다.
지난달 29일(현지시간) 백종원은 대만 뉴스 채널 TVBS에 출연해 더본코리아 브랜드 ‘본가’를 홍보했다.
그는 타이베이 동구 매장에서 직접 쌈 싸 먹는 법을 시연하며 특제 해산물장을 소개했고, 자신이 특허를 낸 얇게 썬 우삼겹 메뉴도 선보였다.
백종원은 지난 5월 “현재 촬영 중인 프로그램을 제외하고 모든 방송 활동을 중단하겠다”며 기업 경영에 전념하겠다고 밝힌 바 있다. 당시 더본코리아는 농지법 위반, 원산지 표기 오류, 실내 고압가스 사용, 블랙리스트 의혹 등 여러 논란에 휩싸이며 도마 위에 올랐다.
■ 백종원, 방송 중단 이후 왜 대만에서 활동했나?
더본코리아는 “백 대표는 현재 B2B 소스를 기반으로 한 글로벌 푸드 컨설팅 및 해외 영업 출장 중”이라며 “하반기부터 동남아 기업들과 사업 미팅을 이어가고 있다”고 설명했다. 이번 출연은 대만 언론사의 취재 요청에 따른 인터뷰 성격이라는 것이다.
더본코리아는 “백 대표는 10월 초까지 태국·캄보디아·대만 등 동남아 순방을 마친 뒤, 11월 중순까지 중국과 미국을 차례로 방문할 예정”이라고 전했다.
■ 국내 방송 복귀 가능성은?
백종원은 이번 방송에서 국내 복귀 여부에 대해 직접적인 언급을 하지 않았다. 다만 그는 “고객들이 매장에서 고기를 즐길 수 있지만 앞으로는 더 편리한 방식으로도 맛을 경험할 수 있게 하겠다”고 말하며 사업 확장에 집중하겠다는 뜻을 밝혔다.
더본코리아는 넷플릭스 서바이벌 예능 ‘흑백요리사2’ 출연 여부에 대해서도 말을 아꼈다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
