정부 “석화업계 자구 노력 안보여”… 생산감축 구체계획 촉구

구조조정 위한 채권단 자율협약 체결
금융권이 석유화학 산업 구조조정을 위한 채권단 자율협약을 체결하고 만기 연장, 이자 유예, 금리 조정, 신규 자금 투입 등 금융 지원에 나선다. 다만 금융당국은 석화업계를 향해 자구 노력이 보이질 않는다며 “과잉 생산 감축을 위한 구체적인 계획을 조속히 마련해 달라”고 압박했다.
만기 연장-금리 조정 등 금융 지원도
은행연합회는 30일 오전 서울 은행회관에서 17개 은행과 정책금융기관, 금융위원회, 금융감독원과 함께 ‘산업 구조혁신 지원을 위한 채권금융기관 자율협의회 운영협약’을 맺었다.
권대영 금융위원회 부위원장은 “매우 난도가 높은 작업인 만큼 주채권은행이 사명감과 책임감을 갖고 기업의 자구 노력과 계획을 엄밀히 평가하고 타당한 재편계획을 적극 지원해달라”고 당부했다.
정부는 ‘선(先) 자구노력, 후(後) 지원’ 원칙을 강조하며 석화업계를 압박했다. 애초 사업재편 계획을 내는 기한을 연말로 설정했지만 빠를수록 좋다고도 했다. 권 부위원장은 “산업계가 제시한 감축목표 달성을 위한 산단별, 기업별 구체적 감축계획과 자구노력의 그림이 보이질 않는다”고 지적했다. 그는 “지금이 마지막 기회”라며 “석유화학 업계의 자율적인 사업재편이 때를 놓치면 채권단 역할도 ‘관찰자, 조력자’로만 머무르기는 힘들 것”이라고 경고했다.
앞으로 기업이 주채권은행에 구조조정 지원을 신청하면 주채권은행은 해당 기업 채권을 보유한 은행을 대상으로 자율협의회를 소집한다. 자율협의회는 외부 공동실사를 통해 사업재편 계획의 타당성을 점검하고 금융지원 방안을 검토한다. 자율협의회 의결 요건은 채권액 기준 4분의 3 이상 찬성이다. 사업재편 계획은 산업통상자원부 승인을 거쳐야 한다.
