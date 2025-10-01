“임신을 위한 최고의 선택은 천연 마이크로나이즈드 프로게스테론”

평생 산모와 태아의 안전을 연구한 잔 카를로 디 렌조 박사
난임 치료의 국제적 권위자 니콜라스 폴리조스 박사
한국의 난임 진단 수는 10년 전과 비교해 2022년 기준 106.9% 증가했다. 난임은 산모 평균 연령의 상승, 불규칙한 생활 습관, 과로, 수면 부족 등 복합적인 요인에서 비롯된다. 임신을 준비하는 이들에게는 이러한 복합적인 요인을 해결해 임신을 실현하고 유지하는 것이 무엇보다 중요한 과제다. 난임 전문가들은 이 문제를 해결할 방법으로 ‘천연 마이크로나이즈드 프로게스테론’을 꼽는다. 유명 해외 석학 잔 카를로 디 렌조 박사와 니콜라스 폴리조스에게 난임 관련 해결책을 물었다.
조산, 유산 막는 프로게스테론
잔 카를로 디 렌조(Gian Carlo Di Renzo) 박사는 현재 이탈리아 피렌체에 있는 유럽의 상설 산후 및 생식 의학 학교, 프라이스(PRICE) 설립자 겸 이사다. 세계 여러 대학의 명예교수로 활동하며 산부인과 분야에서 권위를 인정받고 있다.
조산과 유산의 원인은 무엇입니까.
조산과 유산은 모두 임신 기간이 완결되지 못했다는 공통점이 있습니다. 원인은 매우 다양합니다. 산모가 40세 이상인 경우, 과체중인 경우, 면역 반응이 과도하게 나타나는 경우 혹은 스트레스와 같은 심리적 요인 등이 임신을 중단시킬 수 있습니다.
임신을 유지하는 데 프로게스테론이 도움이 되나요.
프로게스테론은 임신에 도움이 되는 스테로이드 계열 호르몬입니다. 임신 초기에 산모가 태아에 대해 과하게 면역 반응을 일으킬 때 프로게스테론이 이를 조절하고 염증을 완화하며 자궁 수축도 방지해줍니다.
많은 프로게스테론 제제 중에 왜 ‘천연 마이크로나이즈드 프로게스테론’이어야 하나요.
식물에서 추출한 성분을 초미세 입자로 가공한 것이 ‘천연 마이크로나이즈드 프로게스테론’입니다. 인체 동일성이 우수하면서도 흡수율이 높아 빠르고 안전하게 효과를 볼 수 있습니다. 25년 이상 사용돼왔지만 태아 기형이나 산모 건강 관련 불안전성 문제는 보고된 바 없습니다.
‘천연 마이크로나이즈드 프로게스테론’은 질정, 캡슐, 젤 등 다양한 제형이 있는데요. 어떤 제형이 산모에게 가장 적합할까요.
캡슐을 경구 복용하면 프로게스테론이 뇌에도 작용해 어지럼증이나 졸음을 유발할 수 있습니다. 반면 질정은 필요한 부위에서 직접 작용해 빠르고 효과적입니다. 임신 유지 목적이라면 질정이 최적의 선택입니다.
가장 우아한 난임 시술, PPOS
니콜라스 폴리조스(Nicolas Polyzos) 교수는 벨기에 브뤼셀자유대학교 교수이자 브뤼셀대학병원 생식의학센터 공동책임자로, 세계 20여 개 학회에서 매년 초청 강연을 하는 생식의학 분야 권위자다.
PPOS 프로토콜은 무엇인가요.
PPOS는 프로게스테론 경구제와 난포자극호르몬 주사제를 병행하여 과배란을 유도하는 방법으로, 최신 체외수정 시술입니다. 주사제만 사용하는 체외수정 방법으로는 첫 2주 동안 하루 1회, 그 이후 일주일 동안은 하루 2회 주사를 맞아야 합니다. 하지만 PPOS 프로토콜을 사용하면 일주일 동안만 주사를 맞고 이후 기간에는 프로게스테론 경구제를 복용하면 됩니다.
PPOS는 환자들에게 어떤 이점이 있나요.
PPOS는 편리하고 경제적입니다. 비용이 기존 주사제 대비 최대 20% 감소하고, 매일 정해진 시간에 주사를 맞아야 하는 고통과 번거로움이 줄어듭니다. 체외수정에서 여성을 심적으로 또 육체적으로 편안하게 만들어준다는 것이 가장 큰 장점입니다. 한마디로 난임 환자를 위한 가장 우아한 시술 방법이라고 할 수 있죠.
PPOS에서 가장 효과적인 프로게스틴 제제는 무엇인가요.
체외수정에서 프로게스테론은 배란을 조절해 가능한 많은 난자를 채취하는 역할을 합니다. 합성 프로게스테론은 이 배란을 과도하게 억제해 채취 가능한 난자 수가 줄어들 수 있습니다. 반면 천연 마이크로나이즈드 프로게스테론은 부드럽고 자연스럽게 배란을 조절해 더 많은 난자를 얻을 수 있습니다.
어떤 환자들에게 PPOS를 추천하나요.
난자 냉동을 고려하는 바쁜 커리어 우먼에게 추천합니다. 과배란 유도를 위해 병원을 자주 방문하거나 매일 주사를 맞는 건 큰 부담이잖아요. PPOS는 주사 횟수를 줄이고 과정을 단순화해 시간적, 심리적 여유를 줍니다. 또 배아 동결 후 이식을 준비하는 환자에게도 효과적입니다. 먼저 배아를 충분히 확보해두었다가 정상적인 생리 주기에 맞춰 이식하면 임신 성공률이 높아지고 결과도 안정적이죠.
PPOS 시술을 하는 환자들이 가장 많이 하는 질문은 무엇인가요.
PPOS의 효과와 안정성에 관한 의문이 가장 많습니다. ‘편리하면 덜 효과적이지 않을까’라는 걱정이죠. 하지만 많은 임상 연구 등을 통해 주사제 사용 방법과 효과가 동일하다는 것이 입증됐습니다. 오랫동안 부작용이 보고된 바 없는 천연 마이크로나이즈드 프로게스테론과 함께라면 안정성 또한 보증할 수 있을 것입니다.
