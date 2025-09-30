글로벌 흥행 ‘케데헌’과 협업… ‘헌트릭스 빵’ 출시

파리바게뜨에 ‘헌트릭스’ 빵과 ‘사자 보이즈’ 케이크가 등장했다. 파리바게뜨는 넷플릭스의 인기 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’와 공식 협업을 맺었다.
케이팝 데몬 헌터스는 넷플릭스가 지난 6월 선보인 애니메이션 영화로 넷플릭스 영화 역대 누적 시청률 1위를 기록했고 OST는 빌보드·스포티파이 등 각종 음원 차트를 장악하며 전 세계적으로 폭발적 인기를 누리고 있다.
파리바게뜨는 케이팝 데몬 헌터스가 지닌 독창적인 세계관과 K팝의 폭발적인 파급력을 K베이커리에 접목한 창의적인 제품 라인업을 선보였다. 이를 통해 베이커리 브랜드를 넘어 고객은 물론 K팝 팬들과 함께 문화와 트렌드를 공유하는 브랜드로 확장하고자 이번 협업을 추진했다.
지난 12일에 제품 5종이 출시됐다. △‘사자보이즈’의 ‘소다팝’ 무대를 표현한 ‘소다팝 케이크’ △‘헌트릭스’를 모티브로 한 ‘골든 버터번’ △‘더피’의 메시지 카드가 동봉된 ‘치즈가 부드러운 시간’ △호랑이와 곶감 스토리를 담은 ‘파바 곶감파운드’ △오메기빵을 연상시키는 ‘제주쑥 오메기빵’ 등은 출시되자마자 뜨거운 반응을 얻고 있다.
파바 앱에서는 케이팝 데몬 헌터스 컬래버 제품 출시 알람 서비스도 제공한다. 헌트릭스를 모티브로 한 ‘헌트릭스 케이크’를 24일 선보였고 더피를 입체적으로 구현한 케이크도 출시 예정이다.
케이팝 데몬 헌터스 간식빵도 함께 선보였다. 헌트릭스를 모티브로 한 ‘골든 소보루번’, 눈이 3개인 ‘서씨’를 반영한 ‘행운의 단팥빵’ 등이 17일 출시됐고 케이팝 데몬 헌터스 띠부실이 포함된 ‘촉촉한 골든 바나나 케익’과 ‘촉촉한 핑크 딸기 케익’, 티그레에 약과를 올린 ‘파바 약과티그레’, K푸드 스타일을 적용한 ‘파바 쑥떡쿠키’ 등은 24일 선보였다.
파리바게뜨는 광화문1945, 양재본점, 판교 랩오브파리바게뜨, 인천공항 랜드마크, 카페신사, 제주 동화마을 등 주요 직영 매장 전면을 케이팝 데몬 헌터스 캐릭터와 컬래버 제품 이미지로 래핑해 색다른 매장 경험을 제공하고 있다. 또한 온오프라인 채널 전반에서 다양한 캠페인을 전개할 계획이다. 파리바게뜨 관계자는 “케이팝 데몬 헌터스의 매력을 담은 다양한 제품으로 선보여 고객들에게 다채로운 즐거움을 전할 것”이라고 말했다.
