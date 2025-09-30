세계 첫 마이크로 RGB 출시, 글로벌기관 인증 취득

삼성전자가 2025년형 AI TV를 앞세워 한국능률협회컨설팅이 주관하는 ‘2025 한국산업의 고객만족도’ 조사 TV 부문에서 28년 연속 1위에 선정됐다.
삼성전자는 세계 최초 ‘마이크로 RGB’를 출시하며 프리미엄 TV 시장에서의 기술 리더십을 공고히 했다. 마이크로 RGB는 마이크로 사이즈 RGB 백라이트를 사용한 TV다. RGB를 정밀하게 제어하는 컬러 및 밝기 로컬 디밍 기술이 탑재돼 화면 속 이미지를 섬세하게 표현한다. 마이크로 RGB는 독보적인 화질 기술로 글로벌 인증 기관인 VDE의 인증도 받았으며 QLED TV로는 독일 시험·인증기관인 TUV 라인란드로부터 ‘리얼 퀀텀닷 디스플레이’ 인증을 획득했다. 2025년형 OLED(SF95)는 밝은 환경에서 빛 반사 없이 생생한 화면을 구현하고 어두운 곳에서도 0.005니트 이하 수준의 블랙 휘도를 구현해 ‘리얼 블랙’을 VDE로부터 입증받았다.
삼성 OLED는 뛰어난 게이밍 성능도 제공한다. 삼성 OLED는 TV 최초로 AMD ‘프리싱크 프리미엄 프로’ 인증을 받았고 이번 엔비디아 ‘지싱크 호환’ 인증까지 추가하며 최적의 게이밍 경험을 제공하는 TV로 확고히 자리매김했다. 특히 삼성 OLED는 재생되는 콘텐츠를 인식해 최적의 화질과 사운드를 구현하는 AI 화질 기술과 빛 반사를 줄여 편안한 시청 환경을 제공하는 기술로 몰입감 있는 시청 환경을 구현한다.
삼성전자는 2025년형 AI TV에 비전 AI를 기반으로 더욱 향상된 ‘빅스비’를 적용한 데 이어 코파일럿 탑재를 통해 삼성 AI 스크린의 역할을 더욱 확장했다. 비전 AI는 TV가 단순 화면을 넘어 질문의 맥락을 이해하고 능동적으로 대화하는 ‘비전 AI 컴패니언’을 통해 사용자가 TV와 대화하듯 쉽게 다양한 정보를 얻을 수 있다.
시장조사기관 옴디아가 발표한 1분기 글로벌 TV 시장 실적에 따르면 삼성전자는 올해 1분기 매출 기준 30%의 점유율을 기록하며 2006년 첫 글로벌 TV 시장 1위 달성 이후 19년 연속 1위를 지켰다. 상반기 삼성 TV가 달성한 이 같은 수치는 올해 출시한 AI TV를 비롯해 2500달러(약 350만 원) 이상과 초대형 TV, Neo QLED, OLED 등 프리미엄 제품 판매 전략이 주효한 것으로 보인다. 삼성 OLED는 올해 1분기에는 41만7000대를 판매하며 지난해 1분기 28만1000대 대비 약 1.5배 성장했다. 매출 점유율도 35.4%를 기록해 처음으로 30% 선을 넘어섰다. 북미 OLED TV 시장에서는 16만2000대를 판매하며 매출 점유율 50.3%를 기록했다. 이 같은 수치는 분기 기준으로 삼성 OLED가 출시된 후 사상 처음으로 판매 수량과 매출 점유율 모두에서 1위를 기록한 것이다.
