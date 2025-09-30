쾌적 냉방은 기본… 섬세한 ‘습도 케어’ 제공

삼성전자가 쾌적한 냉방은 물론 섬세한 습도 케어까지 해주는 2025년형 에어컨 신제품 ‘비스포크 AI 무풍콤보 갤러리’를 출시했다.
비스포크 AI 무풍콤보 갤러리는 삼성전자의 독보적인 ‘무풍’ 기능에 섬세한 습도 센싱·제어까지 가능한 ‘쾌적제습’ 기능을 탑재했다. 에어컨이 실내 온습도를 맞춤 제어해 피부와 호흡기가 건조해지지 않는 40∼60%의 건강 습도로 맞춰준다.
기존 에어컨의 제습 기능은 열교환기 전체를 냉각하는 방식이라 섬세한 제습이 어려웠다. 그러나 올해 선보인 신제품은 공간 습도에 맞춰 섬세하게 냉매를 조절하는 기술을 적용해 열교환기를 필요한 만큼만 냉각할 수 있다. 그 덕분에 불필요한 냉기를 방출하지 않아 실내 온도를 균일하게 유지하며 습도를 제어할 수 있을 뿐 아니라 에너지 사용량도 기존 제품의 제습 기능과 비교해 최대 30%까지 절감된다.
비스포크 AI 무풍콤보 갤러리 에어컨은 사용자의 생활 패턴과 사용 시간, 날씨, 냉방 공간의 면적까지 분석해 최적의 냉방과 공기 청정 기능을 알아서 제공하는 ‘AI 쾌적’ 기능도 지원한다. 실내외 온도와 공기 질을 파악해 필요에 따라 ‘패스트 쿨링’ 모드로 빠르고 강력하게 동작하고 때로는 무풍 모드로 직바람 없는 쾌적함을 선사하는 기능이다.
비스포크 AI 무풍콤보 갤러리 전 모델은 1·2등급의 에너지소비효율을 지원할 뿐 아니라 스마트싱스 앱을 통해 ‘AI 절약 모드’를 설정하면 상황별 맞춤 절전을 통해 최대 30%까지 추가 절약할 수 있다.
한층 업그레이드된 AI 음성비서 빅스비도 지원한다. 리모컨 없이도 자연스러운 발화를 통해 △다중 명령 수행 △예약 설정 △에러 진단과 서비스 연결 △스마트싱스로 연결된 기기 제어 등을 할 수 있다. “시원해지면 무풍으로 운전해 줘” “현재 날씨에 맞는 모드로 변경해 줘”와 같은 복잡한 모드 변경 명령도 이해하고 수행한다.
비스포크 AI 무풍콤보 갤러리는 사용자의 수면 패턴에 맞춰 적정한 숙면 온도를 제공해 쾌적한 수면에 도움을 주는 ‘굿슬립’ 기능도 갖췄다.
댓글 0