백화점 최초 축산물판매업 HACCP 인증 획득

롯데백화점이 백화점 최초로 한국식품안전관리인증원(HACCP인증원)으로부터 축산물판매업 ‘스마트 HACCP 인증’을 획득했다.
스마트 HACCP은 식품 위해 요소에 대한 위생 관리체계인 ‘HACCP’에 정보통신기술(ICT)을 융합해 식품 안전관리의 효율성과 신뢰성을 높이는 제도다. 스마트 HACCP 인증은 식품 안전정보를 디지털화하고 운영 모니터링을 자동화해 관련 데이터의 수집, 관리, 분석을 수행할 수 있는 시스템을 완비한 시설에 부여된다.
이번에 스마트 HACCP 인증을 최초 획득한 곳은 롯데백화점 인천점 ‘레피세리’ 축산 매장이다. 레피세리는 2023년 12월 롯데백화점 최초로 선보인 미래형 프리미엄 식료품점이다. 실시간 온도 감지가 가능한 첨단 관제 시스템을 완비한 것이 높은 평가를 받았다. 또 ‘롯데중앙연구소’와 함께 롯데백화점만의 고도화된 품질 관리 프로세스를 구축했다. 레피세리 축산 매장은 실시간 온도 모니터링 및 기록뿐만 아니라 ‘한계 온도 기준 이탈 시 자동 알람’ ‘사후 관리’ 등이 가능해져 축산물 선도 관리는 물론 보관 및 유통 단계에서의 품질 안정성도 확보하게 됐다.
롯데백화점은 인천점을 시작으로 ‘스마트 HACCP’ 인증을 확대해나갈 방침이다. 내년에는 전국 전역에 최대 5개 ‘스마트 HACCP’ 인증 점포를 추가해 국내 최다 스마트 HACCP 매장을 확보한다는 구상이다.
이준호 롯데백화점 식품위생팀장은 “백화점 최초로 스마트 HACCP 인증을 획득한 것은 식품에 대한 철저한 품질 관리와 위생 기준을 공인받은 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 스마트 매장 관리 시스템을 고도화해 나갈 것”이라고 했다.
