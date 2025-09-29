美-유럽 마음 확 빨아들인 ‘삼성 무선청소기’

삼성전자의 무선 스틱 청소기가 미국과 유럽의 소비자 관련 매체에서 잇달아 호평을 받았다. 28일 업계에 따르면 ‘비스포크 AI 제트 400W’(사진)는 미국 유명 소비자 평가 매체인 컨슈머리포트가 발표한 ‘2025년 최고의 무선 스틱 청소기’ 1위로 선정됐다.
해당 제품은 △브랜드 신뢰도 △고객 만족도 △청소 성능 등에서 높은 점수를 받았으며, 특히 브랜드 신뢰도 항목에서 최고점인 77점을 받아 상위 10개 브랜드와 비교해도 20점 이상 차이가 났다. 컨슈머리포트는 비스포크 AI 제트 400W가 맨바닥이나 카펫은 물론 반려동물의 털을 청소하는 데 탁월한 성능을 갖추고 있으며 평균 작동 시간이 가장 길다고 설명했다. 비스포크 AI 제트 400W는 영국의 전자제품 평가 전문지 위치가 진행한 무선 스틱 청소기 테스트에서도 1위에 올랐다.
삼성전자의 무선 청소기인 삼성 제트 역시 네덜란드, 이탈리아, 스페인 등 유럽 5개 국가의 유력 소비자 매체 평가에서 1위를 차지했다. 삼성전자는 “미국과 유럽 시장의 호평을 바탕으로 기술력과 소비자 만족도를 더욱 강화해 청소기 시장에서 입지를 공고히 할 것”이라고 밝혔다.
