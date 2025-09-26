PXG어패럴, 2025 F/W 시즌 ‘웜코어’ 컬렉션 공개

프리미엄 골프 브랜드 PXG어패럴을 전개하고 있는 로저나인은 가을·겨울 시즌을 맞이해 25F/W 웜코어(Warm Core) 라인업을 선보인다고 26일 밝혔다.
이번 시즌 PXG는 ‘럭셔리’와 ‘퍼포먼스’의 균형을 기반으로, 활동성과 스타일에 집중한 고기능성 제품을 선보인다. 가을 시즌에 먼저 공개된 컬렉션에 이어 겨울 시즌을 위한 마지막 테마로 ‘웜코어(Warm Core)’를 추가로 공개했다.
보온성과 테크니컬 디테일이 돋보이는 웜코어의 남성 라인에는 초경량 보온성 자재를 활용한 스윙 다운 자켓과 다운 베스트, 롱다운 자켓 등이 포함된다. 여성 라인은 레이어링에 적합한 반팔 다운, 크롭 다운 점퍼, 퀼팅 푸퍼 다운 자켓, 벨트 디테일이 반영된 다운 자켓 등으로 구성된다.
이번 25F/W 가을·겨울 컬렉션의 룩북 및 신제품은 PXG 공식 온라인 스토어 및 전국 PXG 공식 매장에서 만나볼 수 있다.
이한규 기자 hanq@donga.com
