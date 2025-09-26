KCMC, 제임스 리 초청 ‘레드 헬리콥터’ 워크숍 개최

다국적기업 최고경영자협회(이하 KCMC, 회장 정현석)는 지난 24일 회원사 리더들과 함께 ‘레드 헬리콥터 워크숍’을 개최했다고 밝혔다.
이번 워크숍은 베스트셀러 ‘레드 헬리콥터’의 저자이자 ‘레드 헬리콥터 무브먼트’ 창시자인 한국계 비즈니스 리더 제임스 리(James Rhee)가 직접 진행했으며, 리더십 인사이트 강연과 참가자들의 경험을 공유하는 세션으로 구성됐다.
제임스 리는 Agentic AI 시대의 급격한 변화 속에서 인간의 ‘자기 주도성(Agency)’에 대한 깊은 이해가 개인의 삶과 조직 리더십에서 차별화된 경쟁력이 될 수 있다고 강조했다. 그는 자기 주도성을 지닌 사람은 자신의 선택과 행동이 미래를 바꿀 수 있다는 믿음으로 스스로의 삶 뿐만 아니라 타인의 삶까지 이끌어 간다고 설명했다. 이어 자기 주도성은 단순한 마음가짐을 넘어 삶을 관통하는 태도이자 행동이며, 가장 높은 형태의 리더십이자 본래부터 우리 안에 존재하는 힘이라고 덧붙였다.
제임스 리는 자기 주도성의 본질을 ‘헬리콥터’에 비유하며 구체화했다. 그는 헬리콥터가 여섯 방향으로 자유롭게 움직이고, 공중에서 정지할 수 있으며, 다양한 환경에서 이착륙이 가능하다는 점, 나아가 조종에 있어 기술과 더불어 섬세한 감각이 요구된다는 점을 언급했다. 이를 통해 변화와 불확실성이 상존하는 시대에는 유연성과 민첩성을 갖춘 ‘헬리콥터형 리더십’이 필요하다고 강조했다.
워크숍에 참석한 KCMC 회원들은 각자의 ‘레드 헬리콥터 스토리’를 공유하며, 단기 성과 압박과 치열한 글로벌 경쟁 환경 속에서도 불안을 극복하고 자기 주도성을 발휘하는 방법에 대해 의견을 나눴다.
제임스 리는 지난해 4월 미국에서 ‘레드 헬리콥터’를 출간한 이후 비즈니스, 정부·시민사회, 미디어·예술, 교육 등 다양한 분야로 활동범위를 넓히며 실용적인 지혜와 영감을 전하고 있다. 한국에서는 같은 해 12월 국문본이 발간돼 북토크와 온·오프라인 특강을 통해 여러 세대의 독자들과 소통하고 있다. 특히 한국의 철학과 정(情)이 글로벌 리더십의 중요한 자산이 될 수 있다는 그의 의견은 큰 반향을 일으켰다. 이 책은 그가 유치원 시절 도시락을 나눠 먹은 친구의 아버지로부터 받은 작은 빨간 헬리콥터 선물에서 영감을 얻어, ‘다정함’과 ‘수학’을 결합한 새로운 리더십과 변화의 방식을 제시하고 있다.
이번 워크숍은 지난 4월 제임스 리의 KCMC 방문 당시 특강을 진행한 인연으로 성사됐다. 정현석 KCMC 회장은 “위기 속에서도 다정함과 논리를 통해 성과를 내고, 한국인의 선의와 따뜻함을 글로벌 리더십 철학으로 확장하는 제임스 리의 메시지는 지금 이 시대에 꼭 필요한 인사이트”라고 평가했다.
한편, 1989년에 설립된 KCMC는 국내 진출 다국적 기업의 한국인 CEO 협의체로, 함께 배우고 봉사하는 과정을 통해 한국 경제 발전과 사회에 긍정적인 영향을 만들어가고 있다.
