비오는 국회 앞서 금감원 직원 1200명 집회…“금감원 해체는 개악”

금감원 비대위 ‘금융감독체계 개악 저지를 위한 야간 집회’ 개최
“금소원 신설로 금융소비자 보호 기능 현저히 약화될 것”
정부의 금융감독체계 개편에 반대하는 금융감독원 직원들이 대규모 장외 시위에 나섰다. 이들은 금융감독원 해체는 소비자 보호 역량이 약화되는 개악이라고 주장했다.
24일 오후 18시 30분. 비가 오는 서울 여의도 국회 앞 거리에는 검은색 옷을 입은 금융감독원 직원들이 퇴근 후 모였다.
금감원 비상대책위원회는 이날 ‘금융감독체계 개악 저지를 위한 야간 집회’를 개최했고, 주최 측 추산 약 1200명의 직원들이 참석했다. 직원들은 “금소원 분리 결사반대”, “금융소비자 보호하자” 등의 문구가 적힌 팻말을 들고 구호를 외쳤다.
금감원 비대위는 “지금 추진되고 있는 금융소비자보호원 신설은 결코 해결방안이 될 수 없다”며 “금감원은 통합감독기구로서 감독·검사업무 역량을 분쟁∙민원업무와 연계해 분쟁조정의 전문성과 효율성을 제고하고 있으나, 조직 분리 시에는 그 역량이 통합감독기구에 비해 크게 약화될 것”이라고 주장했다.
이어 “금융소비자보호원만으로는 결국 금융소비자 피해의 사전 예방∙상품 판매 모니터링∙사후 구제 등에 이르는 원스톱 종합서비스 제공이 어려워져 금융소비자 보호 기능은 현저히 약화될 것이 자명하다”고 말했다.
윤태완 금감원 비대위원장이 “(금융감독체계 개편에 대해)기관장 자리 신설을 위한 금융감독원 해체이며 소비자 보호 역량이 약화되는 개악”이라며 “수십년간 축적된 감독, 검사, 소비자보호가 연계된 종합적 소비자보호 체계가 와해될 것”이라고 외쳤다.
자유발언에 나선 한 금감원 직원은 “금감원 분리와 공공기관 지정 문제는 단순한 조직개편이 아니라 금융질서와 국민 안전의 근간을 위협하는 중대한 전환점”이라면서 “정책 결정에서 건전성과 소비자 보호가 대립하는 과정에서 혼란과 피해는 소비자에게 그대로 전가될 것이고, 민원 절차의 지연, 책임 떠넘기기, 행정비용 증가까지 모두 금융 소비자 보호를 약화시키는 결과로 이어질 것”이라고 목소리를 높였다.
또 다른 직원은 기획재정부와 금융위원회 등 금융관료를 겨냥해 “이재명 정부는 모피아들에게 속아 관치 구조를 튼튼히 다지는 방향으로 나가고 있다”라며 “이번 개편은 모피아들이 그럴듯하게 포장한 독극물이고 정부는 이 독약을 소비자에게 주려고 하고 있다”고 했다.
