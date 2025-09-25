현대차-기아, ‘입는 로봇’ 지원 농업인 부담 줄인다

농진청과 MOU… 농업환경 개선 현대자동차·기아가 농촌진흥청과 손잡고 착용형 로봇 기술로 농업인의 건강을 지키고 작업 효율을 높이는 미래 농업 환경 조성에 나선다.



현대차·기아는 23일 경기 의왕연구소에서 농촌진흥청과 ‘착용 로봇 기반 농업 발전 및 사회적 가치 창출을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 24일 밝혔다. 현대차·기아 로보틱스랩이 자체 개발한 어깨 근력 보조 무동력 착용 로봇 ‘엑스블 숄더(X-ble Shoulder)’를 농업 현장에 투입해 농업인을 지원하기 위함이다. 로보틱스랩은 앞서 올해 5월과 9월 두 차례에 걸쳐 농촌진흥청과 엑스블 숄더 실증을 진행해 작업자의 어깨 부담 경감과 작업 효율성 증가 효과를 검증한 바 있다. 이번 협약을 바탕으로 양측은 △농업 분야 착용 로봇 도입 협력 체계 구축 △착용 로봇의 농업 현장 적용 실증 및 확산 △농업 현장 착용 로봇 인식 제고를 위한 홍보 활동 등의 과제를 추진하기로 했다.





