‘전 세계인 모두 먹었다’… 삼양식품 ‘불닭볶음면’, 누적 판매량 80억 개 돌파

글로벌 브랜드로 주목받는 삼양식품의 ‘불닭볶음면’ 시리즈의 누적 판매량이 80억 개를 돌파했다.
삼양식품은 올해 상반기까지 불닭볶음면 누적 판매량이 80억 개를 돌파했다고 24일 밝혔다. 2012년 출시한 불닭볶음면은 기존과 다른 독창성과 차별화된 매운맛으로 K-라면 인기를 주도한 제품이다. 해외 수요가 급증하면서 2023년 누적 판매량 50억 개를 넘은데 이어 지난해 70억 개를 돌파했다. 이는 전 세계 인구 82억 명과 맞먹는 규모다.
현재 불닭볶음면은 미국·중국·동남아·유럽 등 전 세계 100여 개국으로 수출된다. ‘매운맛’이라는 단순한 하나의 메시지보다는 각 지역에 맞게 제품, 유통, 커뮤니케이션 등 모든 영역에서 로컬라이제이션(Localization)을 선제적으로 구축한 점이 글로벌 확장에 결정적인 기반이 됐다는 평가를 받는다. 특히 SNS를 통해 글로벌 바이럴의 경험이 축적되면서 전 세계적으로 놀이와 리액션의 대상이 된 점도 주효하다.
또한 삼양식품은 면류에 국한하지 않은 확장제품을 통해 소스, 스낵, 간편식 등에도 불닭의 매운맛을 접목해 고객의 선택폭을 넓혔다. 특히 불닭 소스는 전 세계 50여 개국에 수출돼 테이블 소스로 주목받고 있다.
삼양식품 관계자는 “불닭볶음면 시리즈는 명실상부 K-스파이시를 대표하는 브랜드로 자리매김했다”며 “앞으로도 현지 맞춤 제품 개발과 다양한 콘텐츠 협업을 통해 소비자와 함께 성장하며 변화와 도전을 이어가겠다”고 말했다.
한편 삼양식품은 밀양 1‧2공장을 새로운 성장 동력으로 삼아 급증하는 세계 수요에 안정적으로 대응할 계획이다.
