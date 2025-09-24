병원-학원장, 1000억원으로 ‘DI동일’ 주가조작해 400억 챙겨

종합병원 이사장과 대형학원 운영자 등 ‘슈퍼 리치’들이 전현직 금융사 임원들과 짜고 1000억 원대 주가 조작을 벌여 400억여 원의 부당이득을 챙긴 혐의로 금융당국에 적발됐다. 경영권 분쟁 중인 기업의 주가를 집중 공략해 시세 차익을 본 것이다. 앞서 이재명 대통령이 한 “주식시장에서 장난치다간 패가망신한다”는 경고에 따라 이른바 ‘패가망신 1호 사건’이 될 것으로 전망된다.
23일 금융위원회와 금융감독원, 한국거래소가 함께 참여한 ‘주가조작 근절 합동대응단’은 7월 출범 이후 첫 사건으로 이 같은 대형 작전세력을 적발했다고 23일 밝혔다. 합동대응단은 주가 조작에 이용된 수십 개의 계좌를 지급 정지 조치하고 혐의자의 자택과 사무실 등을 압수수색했다.
혐의자들은 H종합병원 이사장, 경기 성남시 소재 대형학원 운영자 등 ‘엘리트’ 재력가와 상호금융사 현직 지점장, 전현직 자산운용사 임원 등으로 알려졌다. 금융당국에 따르면 재력가들은 금융권 대출과 주식담보대출은 물론이고 법인 자금까지 동원해 1000억 원 규모의 시세조종 자금을 마련했다. 이들과 결탁한 전현직 금융사 임원들은 코스피 상장사 DI동일(옛 동일방직)이 경영권 분쟁으로 주가가 출렁이는 사이에 고가매수나 가장매매, 허수주문 등으로 주가를 조작한 것으로 나타났다.
이들이 1년 9개월에 걸쳐 주가를 2배 수준으로 올리면서 실현한 시세 차익만 230억 원, 법적 산정 기준 부당이득은 400억 원에 달한다. 금융당국 고위 관계자는 “학원 운영자, 병원 이사장, 금융 전문가 등 엘리트가 공모한 것은 과거 (대규모 주가 조작 사건인) ‘라덕연 사태’와 흡사하다”고 말했다.
금융당국은 향후 부당이득의 2배 과징금을 부과하는 등 ‘원스트라이크 아웃’의 본보기가 될 수 있도록 하겠다는 방침이다. 이승우 합동대응단장은 “불법 취득한 재산은 철저히 환수해 주가 조작은 패가망신이라는 인식이 자리 잡게 하겠다”고 말했다.
