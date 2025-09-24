[단독]21개월간 수만번 ‘허위매매’로 개미 유인, 주가 2배 올린뒤 매각

병원-학원장 등 1000억 주가조작
금융사 대출-법인 자금 등 끌어모아… 분산 매매-IP조작해 시세 조종
“계좌 정지-최대 2배 과징금 부과”
하한가 맞은 DI동일 “우린 피해자”
경기 성남시의 대형학원 I사와 의료재단 H의 소유주, 자산운용사 C사의 임원과 K사의 전직 임원, 한 상호금융사의 지사장….
금융위원회, 금융감독원, 한국거래소가 참여한 ‘주가조작 근절 합동대응단’이 23일 적발한 ‘엘리트 주가조작단’의 구성원 면면의 이력은 화려했다. 특히 직접 시세조종을 맡은 이들은 이름이 꽤 알려진 금융사의 전현직 임원들이라 눈길을 끌었다.
이들을 포함한 7명은 1000억 원 규모의 자금을 동원해 대형 주가조작에 나선 혐의를 받고 있다. 이들이 1년 9개월간 거둔 부당이득액은 400억 원으로, 실제 취득한 시세 차익은 230억 원에 이른다.
● 수만 번 허위매매로 개미 유인
주가조작 근절 합동대응단은 이날 작전세력 7명의 자택, 사무실 등 10여 곳을 압수수색했다고 밝혔다. 합동대응단에 따르면 대형학원 I사와 의료재단 H의 소유주들은 금융회사 대출, 주식담보 대출, 법인 자금을 끌어 모아 1000억 원을 마련했다. 이들은 자산운용사 C사의 임원과 K사의 전직 임원, 한 상호금융사의 지사장 등 금융 전문가들에게 이 돈을 주며 주가조작을 공모했다.
이들 중 둘 이상이 동시에 매도·매수 주문을 넣거나 홀로 매도·매수 주문을 넣었다. 단기간 내 거래를 늘려 해당 종목 거래가 활발히 이뤄지는 것처럼 보이게 만든 것이다. 이들은 거의 하루도 빠짐 없이, 수만 회에 걸쳐 이런 방식으로 투자자들을 끌어들였다. 범행 기간 주가를 약 2배 수준으로 상승시킨 것으로 파악됐다.
자산운용사 전현직 임원과 상호금융 지사장 등은 금융 전문가들답게 치밀한 시세조종 기술을 발휘했다. 금융당국의 감시를 피해 자금을 계좌 수십 개로 분산해 매매했다. 인터넷주소(IP주소)를 조작하기도 했다.
● 사건에 연루된 DI동일 주가 29.8% 급락
과거 라덕연 사태 때는 8개 종목이 대상이었지만 이번엔 한 개 종목에 집중됐다. 금융권에 따르면 해당 종목은 섬유소재 기업 DI동일(옛 동일방직)이다.
대형 작전세력이 연루됐다는 소식에 이날 DI동일의 주가는 장중 30% 가까이 폭락하고 하한가를 기록했다. 지난해 초만 해도 2만4000원대였던 DI동일 주가는 올해 1월 13일 5만200원까지 뛰었다. 이후 3만∼4만 원대에서 등락을 거듭하다 이날 29.8% 급락하며 2만5000원 선으로 주저앉았다.
DI동일 측은 발표 직후 홈페이지 입장문을 통해 “당사는 해당 사건과 전혀 무관하다”며 “만약 당사가 피해 기업으로 확인되더라도 불법 세력의 주가조작에 휘말린 피해자일 뿐”이라고 밝혔다.
DI동일은 지난해 대주주와 소액주주 연합 간 경영권 분쟁이 본격화됐다. 2023년 7월에는 ‘DI동일 소액주주연합’이라는 단체가 설립돼 주주들이 직접 기업 저평가 해소와 경영 투명성 강화, 자사주 소각 등을 요구했다. DI동일은 회계처리 기준 위반으로 검찰에 고발당하며 지난해 말 주식 매매가 2주간 정지되기도 했다. 금융당국 관계자는 “해당 종목은 경영권 분쟁이 발생했다고 공시돼 있다”며 “현재 혐의자들이 일부 행동주의 펀드에 관여했다는 의혹은 앞으로 수사할 사항”이라고 말했다. 혐의자들이 경영권 분쟁에 뛰어들면서 동시에 주가조작에 가담했는지 등도 조사하겠다는 취지다.
금융위 산하 증권선물위원회는 이번 주가조작에 이용된 계좌 수십 개에 대해 ‘지급정지 조치’를 처음으로 취했다. 이 조치는 올해 4월 자본시장법에 도입된 바 있다. 이 조치에 따라 이들은 한때 1000억 원에 달하던 주식 상당수를 매도하지 못한 것으로 전해졌다.
주가조작 근절 합동대응단은 “부당이득의 최대 2배에 달하는 과징금을 부과하고 금융투자 상품거래 제한·상장사 임원 선임 제한 등 조치를 적극 활용할 것”이라고 밝혔다.
