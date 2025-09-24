‘위아바임’ ‘네이처위드’ 등 비타민-마그네슘 제품 1개 값으로 2개 산다

경동제약은 창립 50주년을 맞아 지난 17일부터 10월 9일까지 약 3주간 ‘한가위 1+1 프로모션’을 진행한다고 밝혔다. 반세기 동안 국민 건강을 지켜온 제약사의 축적된 경험과 기술력을 바탕으로 고객들에게 감사의 마음을 전하는 특별 행사다.
이번 프로모션은 ‘위아바임’ ‘네이처위드’ ‘하피도피’ 등 자사 주요 브랜드 전 품목을 대상으로 하며 행사 기간 동안 제품을 구매하는 고객은 동일 제품을 추가로 증정받는다. 특히 꾸준한 인기를 얻고 있는 ‘위아바임 기프트세트’ 4종도 행사 품목에 포함돼 명절 선물 수요를 고려한 합리적인 혜택을 제공한다.
위아바임 기프트세트는 액상 활력 비타민 7입 4박스(1개월분)로 구성되며 고급 선물박스와 쇼핑백이 함께 제공돼 실속과 품격을 동시에 갖췄다. 활력 비타민 라인은 △19종의 비타민·미네랄로 면역을 챙기는 이뮨 바이탈 솔루션 △마그네슘과 아연으로 에너지 충전에 특화된 마그아연 & 퀵 부스팅 △홍경천 추출물로 스트레스성 피로 개선에 도움을 주는 마그아연 & 킬 스트레스 등 3종으로 구성된다. 단일 제품뿐 아니라 ‘마그아연 시리즈 혼합 세트’도 마련돼 소비자 선택의 폭을 넓혔다.
경동제약은 프로모션 기간 동안 풍성한 사은품 혜택도 함께 준비했다. 제품을 구매한 모든 고객에게 전용 쇼핑백을 증정하며 50만 원 이상 구매 고객에게는 ‘이뮨바이탈 기프트세트’와 ‘위아바임 파우치 키링’을 특별 사은품으로 제공한다. 이를 통해 단순한 구매 혜택을 넘어 고객의 건강관리와 브랜드 경험을 동시에 강화한다는 전략이다.
경동제약은 1975년 창립 이래 국민의 건강 증진을 최우선 가치로 삼아왔다. 전문의약품과 일반의약품을 넘어 최근에는 건강기능식품, 라이프스타일 제품까지 사업 영역을 확장하며 종합 헬스케어 기업으로 자리매김하고 있다. 특히 △체계적인 연구개발(R&D) 투자 △철저한 품질관리 △지속적인 사회공헌 활동을 통해 ‘국민과 함께 성장하는 기업’이라는 비전을 실천하고 있다.
마케팅 담당자는 “창립 50주년은 경동제약에 단순한 숫자가 아닌 고객의 신뢰와 성원이 만들어낸 결과”라며 “이번 프로모션은 고객들께 받은 사랑에 보답하는 자리인 동시에 앞으로도 건강한 삶을 지원하는 동반자로서 최선을 다하겠다는 약속의 의미가 있다”고 말했다. 이어 “명절을 맞아 소중한 가족, 지인과 함께 나눌 수 있는 실속 있는 건강 선물이 될 것”이라고 덧붙였다.
경동제약은 앞으로도 고객과의 접점을 넓히기 위해 온라인 공식몰 ‘KDmoment’를 중심으로 다양한 이벤트를 지속 전개할 예정이다. 단순한 판매 채널을 넘어 소비자가 건강 정보를 접하고 브랜드 가치를 체험할 수 있는 공간으로 발전시키는 것이 목표다. 이를 통해 100주년을 향한 새로운 도약을 준비하겠다는 포부다.
