HD현대, 5년간 1만명 신규 채용… “청년 일자리 문제 해결 동참”

HD현대는 오는 2029년까지 총 1만 명 규모 신규 채용을 진행할 계획이라고 18일 밝혔다. 현재 하반기 그룹 신입 채용을 진행 중(오는 22일 접수 마감)으로 올해만 1500명 규모 신규 채용을 추진한다.
그룹 차원에서 미래 성장 동력으로 육성하고 있는 친환경 기술과 디지털 스마트 솔루션, 수소·바이오 사업 추진을 위한 연구·개발(R&D) 인력 확보에 집중한다는 방침이다. 5년간 1만 명 규모 신규 채용에는 조선부터 건설기계, 에너지 등 총 19개 계열사가 모두 참여한다.
HD현대는 청년 일자리 창출 일환으로 ‘학점연계형 인턴제도’를 운영하고 있다. 청년들이 사회 경험을 쌓고 적성을 미리 탐색할 수 있도록 한다는 취지다. 학생들이 졸업 전 회사에서 3개월간 근무하면 12~15학점을 인정받는 방식으로 지난 2022년 대학들과 관련 협약을 맺었다.
HD현대 관계자는 “HD현대는 주력인 조선 사업이 업황 불황으로 심각한 위기에 놓였던 상황에도 매년 신규 채용을 이어가면서 청년 고용 문제 해결에 앞장서왔다”며 “청년은 우리 사회 미래인 만큼 이들을 위한 양질의 일자리를 창출해 실업 문제 해결에 적극 동참할 것”이라고 말했다.
