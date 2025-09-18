KT, 소액결제 피해 한달 늑장 차단했다

KT 무단 소액결제 사고가 최초 제보가 있기 20여 일 전인 8월 초 이미 발생했던 것으로 드러났다. KT가 비정상적 소액결제를 차단한 시점보다 약 한 달 전이다. 경찰은 무단 소액결제 사고와 관련해 중국인 2명을 검거했다.
17일 더불어민주당 황정아 의원실이 KT에서 제출받은 ‘KT 피해 고객 일자별 결제 건수’ 자료에 따르면 8월 5일부터 9월 3일까지 피해 고객 278명의 결제 건수는 모두 527건으로 집계됐다. 피해 최초 발생일은 8월 5일로 이날 2건의 무단 소액결제가 이뤄졌다. 이후 8월 20일까지 무단 소액결제는 한 자릿수를 유지해 오다 같은 달 21일과 26일 각각 33건으로 늘었고, 이튿날인 27일 106건으로 뛰었다. 27일부터 경찰에도 피해 신고가 접수되기 시작했다.
9월 1일 경찰이 KT에 무단 소액결제 피해를 알렸지만, KT는 “(해킹으로) 뚫릴 리가 없다”며 조치를 취하지 않았다.
경찰이 KT에 알린 다음 날인 2일과 3일에도 각각 38건, 71건의 무단 소액결제가 이뤄졌다. KT는 5일에야 뒤늦게 비정상 소액결제를 차단했다. KT가 경찰 통보 이후 즉각 조치를 취했다면 총 109건의 피해를 막을 수 있었다.
한편 경기남부경찰청 사이버수사과는 정보통신망법 위반(침해)과 컴퓨터사용사기 혐의로 중국인 장모 씨(48), 류모 씨(44)를 검거해 구속영장을 신청했다고 이날 밝혔다.
경찰에 따르면 장 씨는 지난달 말부터 이달 초까지 불법 초소형 기지국을 승합차에 싣고 서울 금천구, 경기 광명시 일대를 돌며 KT 이용자 휴대전화를 표적으로 모바일상품권 구매, 교통카드 충전 등의 소액 결제를 한 혐의를 받는다. 류 씨는 이 결제 대금을 현금화한 혐의가 적용됐다. 장 씨는 전날 오후 2시 3분 인천국제공항 입국장에서 체포됐고, 류 씨는 오후 2시 53분 서울 영등포구에서 긴급체포됐다. 두 사람은 중국교포로 국내 합법 체류자다.
