캐나다관광청, 역대 최대 아시아 세일즈 미션 개최

캐나다관광청이 8∼16일 팬데믹 이후 최대 규모의 ‘아시아 지역 세일즈 미션 2025’를 열고 한국과 중국, 일본 등 3개국 여행업자 관계자들과 만나 상호 협력을 확대하는 시간을 마련했다.
이번 아시아 지역 세일즈 미션은 9월 8일 일본 도쿄에서 시작해 9월 9∼10일 오사카, 11∼12일 서울, 15∼16일 중국 상하이까지 이어지는 일정으로 캐나다 지역 관광청과 호텔, 여행 업체 17곳이 참석한 가운데 역대 최대 규모로 진행됐다.
글로리아 로리 캐나다관광청 최고마케팅책임자는 “최근 한중일 여행시장에서 캐나다에 대한 열정이 높아지고 있고, 캐나다 각 지역의 파트너들도 아시아 지역에 더 많은 관심을 보이고 있다”고 말했다.
특히 9월 9∼10일 일본 오사카에서 열린 아시아 지역 세일즈 미션에는 한중일 여행사 및 미디어 관계자들이 지역별로 12명씩 참가했다. 10일 오사카 엑스포 캐나다 파빌리온에서는 캐나다 여행의 특별함을 이야기하는 ‘캐나다 토크’가 진행됐다.
11일에는 서울 장충동 앰배서더 풀만호텔에서도 ‘캐나다 세일즈 미션 2025’가 열렸다. 행사에 참석한 한국계인 스탄 조 온타리오주 관광장관은 “오늘날 K컬처가 캐나다에서 큰 관심을 받고 있으며 이는 과거에는 상상할 수 없었던 일”이라며 “앞으로 한국과 캐나다가 한류를 매개로 활발히 교류하길 기대한다”고 말했다.
