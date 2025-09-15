롯데쇼핑 “5년내 베트남에 복합쇼핑몰 2~3개 더 열겠다”

롯데쇼핑이 2030년까지 베트남 주요 도시에 복합 쇼핑몰 2, 3개를 새로 열겠다고 밝혔다. 롯데쇼핑은 해외 사업 확장과 리테일 테크 중심의 신사업을 키워 2030년까지 매출 20조3000억 원, 영업이익 1조3000억 원을 달성한다는 계획이다.
롯데쇼핑은 15일 서울 송파구 시그니엘 서울에서 3년 연속 ‘CEO IR DAY(최고경영자 기업설명회)’를 열고 실적 목표와 기업가치 제고를 위한 전략을 공유했다.
김상현 롯데쇼핑 대표이사(부회장)는 “롯데쇼핑만의 트랜스포메이션2.0 가속화 전략을 성공적으로 실행해 고객의 첫 번째 쇼핑 목적지로서 입지를 굳히겠다”고 했다.
김 부회장은 해외사업 확장을 강조했다. 롯데쇼핑은 해외사업 대표 성공모델인 ‘롯데몰 웨스트레이크 하노이’ 같은 프리미엄 복합단지를 베트남 주요 도시에 신규로 2, 3개 출점한다는 계획이다. 롯데마트는 싱가포르 등 동남아 지역에서 다양한 형태의 신규 점포와 숍인숍 매장인 ‘롯데마트 익스프레스’를 확대한다.
이날 김 부회장은 인공지능(AI) 기술을 기반으로 하는 리테일 테크 신사업 발굴·육성 전략도 밝혔다. 내년부터 가동하는 최첨단 물류센터 ‘제타 부산 CFC’를 통해 온라인 신선식품 시장에서 수익을 극대화할 계획이다.
