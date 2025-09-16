아이플라이텍, 전자잉크 태블릿 ‘iFLYTEK AINOTE 2’ 출시…와디즈 펀딩 진행

전작 iFLYTEK AINOTE Air 2 누적 펀딩 12억 원 돌파… 후속작 기대감 높아
AI 음성 기술 분야의 글로벌 리더 아이플라이텍(iFLYTEK)이 차세대 전자잉크 태블릿‘iFLYTEK AINOTE 2’를 새롭게 선보인다고 전했다. 이번 신제품은 와디즈에서 오늘(16일) 알림 신청을 시작으로, 오는 29일부터 내달 20일까지 본 펀딩이 진행된다. 펀딩 시작 후 72시간 동안 약 25%의 할인 혜택이 제공될 예정이다.
아이플라이텍은 지난 5월 진행한 iFLYTEK AINOTE Air2 1차 프로젝트에서 약 8억 7000만 원의 펀딩 성과를 거둔데 이어, 8월 2차 프로젝트까지 포함해 누적 펀딩 금액 12억 원을 돌파하며 다시 한번 시장의 주목을 받았다. 이러한 성과를 기반으로 출시되는 후속작 ‘iFLYTEK AINOTE 2’ 역시 높은 관심이 예상된다고 업체측은 전했다.
‘iFLYTEK AINOTE 2’는 10.65인치 디스플레이, 두께 0.42cm, 무게 295g의 초경량 설계를 갖췄으며, 소프트웨어 최적화를 통해 전자잉크 디스플레이의 한계였던 느린 반응 속도와 필기 지연을 대폭 개선했다. 실제 종이에 가까운 필기감을 구현해 사용자 경험을 한층 향상시켰으며, 업무와 학습 환경 모두에 적합한 AI 기반 기능을 탑재해 실용성을 높였다.
‘iFLYTEK AINOTE 2’의 주요 기능으로는 ▲마인드맵 ▲ AI 검색 버튼 ▲AIAide 기능 등이 있으며, 이외에도 ▲AI 기반 음성 인식 및 GPT 요약 ▲15개 언어 인식 ▲10개 언어 상호 번역 ▲모바일·PC 연동 일정 관리 프로그램(출시 예정)등 다양한 기능을 통해 업무 집중도와 생산성 향상까지 기대할 수 있다.
