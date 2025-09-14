배경훈 과기장관 “인공지능 총괄하는 AI 장관회의 신설”

정부가 ‘인공지능(AI) 3대 강국’ 실현을 위해 과학기술 인공지능 장관회의를 신설한다. 국회 본회의 및 국무회의를 거쳐 10월께 출범할 것으로 전망된다. 정부는 AI 생태계 확산을 위해 내년 1월 시행되는 ‘AI 기본법’에서도 과태료 부과 기간을 1년 유예할 예정이다.
배경훈 과학기술정보통신부 장관은 12일 열린 취임 50일 기자간담회에서 “신설되는 과학기술 인공지능 장관회의는 범정부 차원에서 AI 정책을 총괄할 수 있는 회의체가 될 것”이라고 설명했다. 해당 회의체는 부총리로 격상된 과기정통부 장관이 주재하게 되며, AI와 관련한 범부처 정책예산사업을 조율하는 역할을 담당하게 된다. 배 장관은 “내년 AI 예산이 올해 대비 크게 늘어 10조 원이 넘는다”며 “부처 간 중복된 예산을 없애고 효율화하는 작업이 필요하다”며 신설 배경을 설명했다.
과기정통부는 부처 내 범정부 AI 정책을 총괄할 장관 직속의 국장급 조직을 신설할 방침이다. 장관회의 출범과 함께 과기정통부 내 신설 조직도 윤곽이 드러날 것으로 전망된다.
정부는 국내 AI 생태계를 활성화하기 위해 내년 1월 시행되는 ‘인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법(AI 기본법)’에서 과태료 부과를 1년간 유예할 계획이다. 배 장관은 “AI 기본법의 핵심은 산업 진흥이다. AI 남용을 막기 위한 최소한의 규제를 두는 것”이라며 “최소 1년 이상 과태료 유예하고 상황에 따라 연장할 계획도 있다”고 했다.
배 장관은 한국이 로봇에 AI를 접목한 이른바 ‘피지컬 AI’ 분야에서도 유리한 고점을 차지할 수 있을 것이라고 내다봤다. 제조 기반이 약한 미국이 중국을 가장 경계하는 기술 분야가 피지컬 AI이기 때문이다. 배 장관은 “제조업이 강한 한국이 비집고 들어갈 만한 틈이 있다고 생각한다. 피지컬 AI를 학습시킬 제조 데이터를 한국이 만들어낼 수 있기 때문에 미국과의 협상에서 긍정적인 역할을 할 수 있을 것이라고 본다”고 했다.
이어 최근 연이어 발생하고 있는 통신사 해킹 사건과 관련해서는 “범정부 차원에서 종합적인 대책을 수립해야 한다. 오늘(12일) 오전에 국가정보원을 방문해 관련 논의를 진행했다”며 “과기정통부 차원에서도 2차관 중심으로 해킹 사고에 즉각 대응할 수 있는 태스크포스(TF)를 꾸려 최대한 대응을 해보려고 한다”고 했다.
