오픈AI코리아 지사장에 김경훈 구글코리아 사장 내정…구글 퇴직 의사 밝혀

구글에서 5년간 사장직을 맡았던 김경훈 구글코리아 사장(49)이 12일 구글 측에 퇴직 의사를 밝혔다. 업계에 따르면 김 사장이 최근 출범한 오픈AI코리아의 초대 지사장으로 내정된 것으로 알려졌다. 오픈AI는 초대 지사장 인사를 이르면 9월 내 마무리할 계획이다.
12일 정보기술(IT) 업계에 따르면 오픈AI가 오픈AI코리아의 초대 지사장으로 김경훈 구글코리아 사장을 내정했다. 구글 측은 “김경훈 사장이 새로운 기회를 찾아 회사를 떠나게 됐다”고 했다. 김 사장이 퇴직 의사를 밝힌 것은 12일 오전인 것으로 알려졌다.
김 사장은 서울대 컴퓨터공학 학사를 졸업하고 미국 듀크대 경영대학원에서 경영학 석사(MBA)를 취득했다. 이후 글로벌 컨설팅 기업 베인앤드컴퍼니에서 전략 컨설턴트로 근무했고, 2015년 구글코리아 커스터머 솔루션 본부에 합류했다. 국내 디지털 마케팅 사업을 총괄했던 김 사장은 2021년 구글코리아 사장으로 선임돼 약 5년간 회사를 이끌었다.
한국은 AI 에이전트 활용도가 높은 나라에 속한다. 오픈AI의 AI 에이전트 챗GPT의 유료 구독자 수는 미국에 이어 한국이 2위다. 그만큼 현재 세계 AI 에이전트 시장을 양분하고 있는 오픈AI와 구글이 중요하게 생각하는 시장이다. 세계적으로는 구글 ‘제미나이’의 영향력이 빠르게 커지고 있지만 한국에서는 여전히 챗GPT의 이용자 수가 압도적으로 많다. 5월 기준 챗GPT 이용자는 약 1017만 명, 제미나이 이용자는 5만 명 정도로 추산된다.
현재 구글에서는 김 사장 외에도 일부 엔지니어들이 오픈AI로 이직을 결정한 것으로 알려졌다. 구글을 포함한 국내 IT 기업들 사이에서는 오픈AI코리아가 출범하며 핵심 인재들의 유출에 대한 우려의 목소리도 나온다. 국내 IT 기업의 한 관계자는 “오픈AI로 이직하는 동료들의 소식이 들리며 회사가 술렁이고 있다”고 전했다.
댓글 0