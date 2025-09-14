신세계百, 추석 선물 본 판매 개시… “산지 발굴부터 생산·가공 참여”

신세계백화점은 오는 16일부터 다음달 4일까지 전국 13개 점포에서 추석 선물세트 본 판매에 들어간다고 밝혔다. 본점은 15일, 김해점은 18일, 대전점은 22일부터 판매를 시작한다.
신세계백화점에 따르면 지난 8월부터 진행된 사전예약 판매는 지난해 추석 대비 80% 이상 매출이 증가했다. 올해 추석이 예년보다 늦은 10월에 열리는 만큼 조기 수요가 늘어난 것으로 분석된다. 특히 10만~20만 원대 합리적 가격대의 백화점 선물세트 수요가 뚜렷했다고 전했다.
이번 본 판매에서는 축산, 수산, 청과, 주류, 건강 등 다양한 카테고리의 선물세트가 준비됐다. 신세계백화점 대표 브랜드인 ‘5-STAR’ 시리즈는 산지 발굴부터 생산·재배·가공까지 관리해온 간판 선물세트다. 이번 추석에는 ‘명품 자연산 왕전복 세트(120만 원)’를 처음 선보이고 ‘명품 한우 The No.9(250만 원)’, ‘명품 재래굴비 특호(120만 원)’ 등이 주요 상품을 내 놓았다.
유통사 단독 한우 브랜드 ‘신세계 암소 한우’도 물량을 20% 이상 확대했다. 구이용 세트의 인기가 커지면서 부채살, 살치살 등 특수부위 구성을 늘렸다. 대표 상품은 ‘신세계 암소 한우 다복(25만 원)’, ‘명품 한우 다복(65만 원)’ 등이다.
청과 부문은 냉해와 산불 피해에도 산지 다변화를 통해 가격 변동성을 최소화했다. 바이어가 직접 산지를 지정하는 ‘셀렉트팜’ 체계를 통해 생산·유통·판매를 관리한다. 새롭게 출시된 ‘컨시어지 바구니 스페셜(58만 원)’에는 신품종 ‘로얄바인 포도’가 포함됐다.
수산 부문은 어획량 감소에도 물량을 사전 계약해 가격 안정화를 꾀했다. 대표 상품은 ‘수협 다미원 특선 굴비 오복(18만 원)’, ‘성산포 은갈치 세트(16만 원)’, ‘갈치 옥돔 세트(29만 원)’ 등이다.
또한 하이엔드 푸드홀 ‘하우스 오브 신세계’ 단독 상품도 출시된다. 윤해운대갈비 세트(30만 원), 김수사의 알배기 간장게장(15만 원), 자주한상의 한우 불고기 세트(15만 원) 등이 대표적이다.
최원준 신세계백화점 식품담당 상무는 “이번 추석, 신세계백화점만의 품격을 담은 선물세트를 준비했다”며 “명절을 맞아 가족에게 정성을 전할 수 있도록 다양한 선택지를 마련했다”고 말했다.
