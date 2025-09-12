교촌, 순살 메뉴에 가슴살 섞고 중량 200g 줄여…사실상 가격인상

교촌에프앤비가 운영하는 교촌치킨이 닭다리살만 쓰던 순살 메뉴에 닭가슴살을 섞고 총중량을 약 30% 줄인 것으로 파악됐다. 업계에서는 교촌치킨이 사실상 가격 인상에 나섰다는 지적이 나온다.
12일 프랜차이즈 업계에 따르면 교촌치킨은 전날부터 순살치킨 메뉴의 조리 전 중량을 기존 700g에서 500g으로 줄였다. 중량이 줄어든 메뉴는 간장순살과 레드순살 등 기존에 판매하던 순살치킨 4종이다. 전날 출시된 마라레드순살과 허니갈릭순살 등 신메뉴 10종은 처음부터 500g으로 출시됐다.
또 기존에는 닭다리살만 사용하던 순살 치킨에 가슴살도 혼합해 사용하기로한 것으로 파악됐다. 육즙이 많고 부드러워 소비자가 선호하는 닭다리살 대신 단가가 낮은 닭가슴살을 섞고 전체 중량도 줄이며 사실상 가격 인상 효과를 내는 것이라는 지적이 나온다. 교촌치킨 관계자는 “제품 구성을 맞추고 가맹점의 이익을 생각한 조치”라고 설명했다.
이소정 기자 sojee@donga.com
